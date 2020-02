Z "Euforii" na plan nowego filmu Kuby Czekaja

) negocjuje warunki występu w nowym filmie Kuby Czekaja . Twórcaprzygotowuje swój anglojęzyczny debiutMa to być dystopijna opowieść o kobiecie, która planuje porzucić swojego męża-gangstera i wstąpić do ekstremalnej, feministycznej sekty. Producent Paweł Kosuń mówił, że jest to historia o determinacji oraz prawie do samostanowienia bez względu na płeć, kulturowe ograniczenia i społeczne normy.Główną rolę ma zagrać Agnieszka Podsiadlik ). W obsadzie są również Mari Malek