Z "Furiosa: Saga Mad Max" do serialu "Blade Runner 2099"

Oficjalnie nie wiemy, o czym opowiadać będzie serial. Nieoficjalnie mówi się, że jego akcja rozgrywać się będzie w Los Angeles 2099 roku. Cora jest zmuszana do życia w nieustannym ruchu. Aby uniknąć ścigających ją ludzi, adaptuje się do nowych sytuacji, przyjmując różne tożsamości. Chce zapewnić stabilną przyszłość dla swojego brata, dlatego postanawia połączyć siły z Olwen, łowczynią androidów mierzącą się z końcem swojego życia. Bohaterki zostają wciągnięte w konspirację, która przygotowuje zagrożenie dla istnienia miasta.Kogo zagra Burke , nie ujawniono. Wiemy za to, że Corę zagra, a OlwenNowym dodatkiem w obsadzie jest teżwidziany ostatnio w serialu platformy Netflix. I w jego przypadku nie ujawniono szczegółów roli.Po okresie zdjęciowym w Pradze ekipa przeniesie się do Barcelony.pełni funkcję producenta wykonawczego. Showrunnerką jest(" Lśniące dziewczyny ").