Gwiazda "Euforii" w serialu "Blade Runner 2099"

Co wiemy o serialu "Blade Runner 2099"?

Hunter Schafer – nadchodzące projekty

Zobacz zwiastun filmu "Cuckoo"

Choć nie udostępniono jeszcze oficjalnych informacji dotyczących fabuły, dziennikarz Daniel Richtman dotarł do pierwszego skrótu wydarzeń. Jak podaje, w Los Angeles roku 2099, Cora ( Schafer ) jest zmuszana do życia w nieustannym ruchu. Aby uniknąć ścigających ją ludzi, adaptuje się do nowych sytuacji, przyjmując różne tożsamości. Chce zapewnić stabilną przyszłość dla swojego brata, dlatego postanawia połączyć siły z Olwen ( Yeoh ), łowczynią androidów mierzącą się z końcem swojego życia. Bohaterki zostają wciągnięte w konspirację, która przygotowuje zagrożenie dla istnienia miasta.Obowiązki showrunnerki i producentki wykonawczej pełni Silka Luisa (" Lśniące dziewczyny "). Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje Jonathan van Tulleken (" Shōgun "), który również będzie jednym z producentów wykonawczych.Aktorka ma na koncie dwie role w filmach pokazywanych na tegorocznych festiwalach filmowych. Schafer wystąpiła w niewielkiej roli w nowym projekcie Yórgosa Lánthimosa Rodzaje życzliwości ", który miał premierę w Cannes. Na początku roku, podczas festiwalu w Berlinie, swój pierwszy pokaz miał horror " Cuckoo ". W jego obsadzie znaleźli się też Dan Stevens