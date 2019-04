Z "Gry o tron" do serialowej "Mrocznej wieży"

Znany z Jerome Flynn ujawnił w wywiadzie dla angielskiej gazety "The Mirror", że dołączył do obsady serialu. Wcześniej angaż otrzymali Sam Strike Serial powstanie dla Amazonu i jak łatwo się domyślić, będzie ekranizacją powieściowego cyklu Stephena Kinga "Mroczna wieża". Za jej realizację odpowiada Glen Mazzara Na jałowej ziemi przypominającej planetę po apokaliptycznej zagładzie pozostały tylko ślady dawnej cywilizacji. Roland Deschain, ostatni z dumnego klanu rewolwerowców, przemierza ten złowrogi, zamieszkany przez mutanty, demony i wampiry świat, ścigając człowieka w czerni. Wierzy, że ten posiadł tajemnicę Mrocznej Wieży – centrum wszystkich światów, miejsca, w którym być może uda się rozwiązać zagadkę czasu i przestrzeni i odkryć tajemnicę istnienia. Podczas wędrówki musi stawić czoła opętanej kapłance: spotyka szalonych osadników, gadającego kruka, zamieszkujące podziemia mutanty oraz pochodzącego z Ziemi chłopca, Jake'a. Strike zagra Rolanda, a Pääkkönen Człowieka w Czerni. W kogo dokładnie wcieli się Flynn , tego nie wiadomo. Gazeta "The Mirror" określa jego postać jako "kowboja".