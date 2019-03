Serialowa "Mroczna wieża" powstanie! Odcina się od filmu

Jak zapewne wszyscy pamiętają, Media Rights Capital (właściciel praw do powieściowego cyklu Stephena Kinga ) miał bardzo ambitne plany. Planowano realizację kilku widowisk kinowych i towarzyszącego mu serialu na platformie Amazon. Jak się okazuje, serial naprawdę powstanie. Nie będzie jednak związany z widowiskiem Nikolaja Arcela . Zamiast tego ma to być wersja nowa, lepiej oddająca duch literackiego pierwowzoru.O tym, że Amazon na poważnie myśli o, najlepiej świadczy fakt, że właśnie znaleziono odtwórców dwóch najważniejszych ról. Jako Roland Deschain pojawi się Sam Strike , którego mogliśmy dopiero co oglądać w skasowanym po pierwszym sezonie serialu. Jego przeciwnika, Człowieka w czerni o wielu imionach, zagra Jasper Pääkkönen , którego znamy chociażby z serialuNa jałowej ziemi przypominającej planetę po apokaliptycznej zagładzie pozostały tylko ślady dawnej cywilizacji. Roland Deschain, ostatni z dumnego klanu rewolwerowców, przemierza ten złowrogi, zamieszkany przez mutanty, demony i wampiry świat, ścigając człowieka w czerni. Wierzy, że ten posiadł tajemnicę Mrocznej Wieży – centrum wszystkich światów, miejsca, w którym być może uda się rozwiązać zagadkę czasu i przestrzeni i odkryć tajemnicę istnienia. Podczas wędrówki musi stawić czoła opętanej kapłance: spotyka szalonych osadników, gadającego kruka, zamieszkujące podziemia mutanty oraz pochodzącego z Ziemi chłopca, Jake'a.Prowadzącym serial jest Glen Mazzara ).