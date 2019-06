Z "Power Rangers" do widowiska Marvela "Shang-Chi"?

Getty Images © Christopher Polk



Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Marvel Studios szykuje, czyli widowisko. Teraz portal That Hashtag Show podaje, że rozpoczęły się już poszukiwania odtwórcy tytułowej roli. Co więcej, strona ma już nazwisko pierwszego kandydata.Według ich źródeł szansę na angaż ma gwiazda, którego mogliśmy też ostatnio oglądać w Ludi Lin . Jego nazwisko nie jest szczególnym zaskoczeniem. Aktor sam już w grudniu ubiegłego roku deklarował, że bardzo chciałby w tym widowisku Marvela wystąpić.Oczywiście That Hashtag Show zastrzega, że jest to zaledwie jedno nazwisko na liście, która z całą pewnością zawiera też innych kandydatów. Nie wiemy więc na razie, jakie szanse ma Lin na spełnienie swoich marzeń.Tytułowy heroes zadebiutował na kartach komiksów w grudniu 1973 roku. Jego twórców, Steve'a Engleharta i Jima Starlina, zainspirował międzynarodowy fenomen Bruce'em Lee . Shang-Chi spędził młodość w odosobnieniu, ćwicząc sztuki walki. Z czasem stał się niedoścignionym mistrzem. Zderzenie z zewnętrznym światem było dla niego rozczarowaniem. Mężczyzna odkrył, że jego ukochany rodzic nie jest tak szlachetny i humanitarny, jak mu się wydawało. Wkrótce syn i ojciec (zwany przez wrogów Doktorem Diabła) stali się przeciwnikami.Obraz wyreżyseruje Destin Daniel Cretton . Scenariusz przygotował Dave Callaham