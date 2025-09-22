Tom Holland kontuzjowany na planie "Spider-Mana"

Jak donoszą brytyjskie media, w piątek Tom Holland doznał kontuzji na planie widowiska Marvela "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Aktor co najmniej na kilka dni zrobi sobie przerwę od pracy przy filmie. Przedstawiciele Sony w poniedziałek mają zdecydować, co dalej z produkcją.
Wypadek w czasie kręcenia sceny kaskaderskiej
Ekipa widowiska Marvela "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
przebywa obecnie w Glasgow. Szczegóły wydarzenia nie są znane.
Z doniesień medialnych wynika jednak, że Tom Holland doznał kontuzji w czasie kręcenia sceny kaskaderskiej
. Miał doznać lekkiego wstrząśnienia mózgu
. Zdecydowano, że przez kolejnych kilka dni aktor zrobi sobie przerwę.
Wydaje się jednak, że kontuzja nie jest zbyt poważna, bo w weekend Holland
wraz z Zendayą
uczestniczył w imprezie charytatywnej.
O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda
na planie pojawią się ponownie także Zendaya
i Jacob Batalon
. Wiemy również, że Mark Ruffalo
pojawi się jako Hulk
, Jon Bernthal
jako Punisher
i Michael Mando
jako Scorpion
. W obsadzie są również Sadie Sink
i Liza Colon-Zayas
.
Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
" Destin Daniel Cretton
. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna
i Erik Sommers
. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku.
Tom Holland w nowym kostiumie Spider-Mana