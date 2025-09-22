Newsy Filmy Tom Holland kontuzjowany na planie "Spider-Mana"
Filmy

Tom Holland kontuzjowany na planie "Spider-Mana"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Tom+Holland+dozna%C5%82+wstrz%C4%85%C5%9Bnienia+m%C3%B3zgu+na+planie+%22Spider-Man%3A+Ca%C5%82kiem+nowy+dzie%C5%84%22-163028
Tom Holland kontuzjowany na planie &quot;Spider-Mana&quot;
źródło: Getty Images
autor: WCGLA/Mega
Jak donoszą brytyjskie media, w piątek Tom Holland doznał kontuzji na planie widowiska Marvela "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Aktor co najmniej na kilka dni zrobi sobie przerwę od pracy przy filmie. Przedstawiciele Sony w poniedziałek mają zdecydować, co dalej z produkcją.

Wypadek w czasie kręcenia sceny kaskaderskiej



Ekipa widowiska Marvela "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" przebywa obecnie w Glasgow. Szczegóły wydarzenia nie są znane.

Z doniesień medialnych wynika jednak, że Tom Holland doznał kontuzji w czasie kręcenia sceny kaskaderskiej. Miał doznać lekkiego wstrząśnienia mózgu. Zdecydowano, że przez kolejnych kilka dni aktor zrobi sobie przerwę.


Wydaje się jednak, że kontuzja nie jest zbyt poważna, bo w weekend Holland wraz z Zendayą uczestniczył w imprezie charytatywnej.

O nowym filmie na razie wiemy (przynajmniej oficjalnie) bardzo niewiele. Oprócz Hollanda na planie pojawią się ponownie także Zendaya i Jacob Batalon. Wiemy również, że Mark Ruffalo pojawi się jako Hulk, Jon Bernthal jako Punisher i Michael Mando jako Scorpion. W obsadzie są również Sadie Sink i Liza Colon-Zayas.

Reżyserem "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Destin Daniel Cretton. Autorami scenariusza są ponownie Chris McKenna i Erik Sommers. Premiera planowana jest na koniec lipca przyszłego roku.

Tom Holland w nowym kostiumie Spider-Mana




Powiązane artykuły Tom Holland

Zobacz wszystkie artykuły

Spider-Man: Brand New Day  (2026)

 Spider-Man: Brand New Day

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Seriale

Voldemort. Ta szalona plotka wstrząśnie fanami

9 komentarzy
Filmy Box office

Box Office USA: "Demon Slayer 2" pisze nową historię kina

30 komentarzy
Filmy

Obcy na pokładzie. Sequel "Romulusa" ma nowego reżysera?

8 komentarzy
Filmy

Amerykańska Gildia Reżyserów: Nolan nowym prezesem

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

WĘŻE 2025: znamy zwycięzców polskich Złotych Malin

13 komentarzy

"Mad Max: Wasteland" jednak powstanie? Warner uruchamia silniki

30 komentarzy
Seriale Rankingi

TOP 10: ranking seriali, na które warto czekać (jesień-zima 2025)

26 komentarzy