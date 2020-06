Zaczęto prace nad "Spider-Man Uniwersum 2"

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanów animacji " Spider-Man Uniwersum ". Prace nad kontynuacją już ruszyły.Nie mamy co prawda oficjalnego potwierdzenia tej informacji. Wiadomość pochodzi o jednego z animatorów, który pochwalił się rozpoczęciem prac na Twitterze.Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Część pierwsza z 2018 roku opowiadała o Milesie Moralesie, nastolatku z Brooklynu, który po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka odkrywa w sobie niezwykłe moce. Niepozorny chłopak staje się Spider-Manem. Kiedy otwiera się brama do uniwersum, Miles szybko zdaje sobie sprawę, że nie jest jedynym superbohaterem. Chłopak poznaje Petera Parkera i Gwen Stacy. Razem walczą ze złym Kingpinem i próbują uratować świat. Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 " wyreżyseruje Joaquim Dos Santos . Scenariusz przygotował Dave Callaham . Premiera planowana jest na październik 2022 roku.