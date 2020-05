Zapomniane filmy w cyklu Kino Jidysz. Seans online

Kadr z filmu "Mir kumen on"



Na spotkanie z przedwojennym kinem jidysz w wydaniu online zaprasza Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. 3 czerwca o godz. 20:00 w serwisie Ninateka (ninateka.pl) oraz na stronie ŻIHu (jhi.pl) odbędzie się pokaz filmów " Mir kumen on Aleksandra Forda oraz " W walce o zdrowie ".Cykl jest kontynuacją wspólnego projektu Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i Żydowskiego Instytutu Historycznego, zapoczątkowanego w 2018 roku, podczas którego w warszawskim kinie Iluzjon pokazywane były filmy w jidysz z okresu międzywojennego. Projekcje każdorazowo poprzedzone były prelekcjami specjalistek i specjalistów z ŻIH i FINA. Mir kumen on " (1936) przedstawia życie codzienne Sanatorium im. Włodzimierza Medema w podwarszawskim Miedzeszynie, stosowane tam nowatorskie metody wychowawcze i lecznicze. W latach 1926–1939 leczyło się w nim prawie 10 000 zagrożonych gruźlicą dzieci z ubogich robotniczych rodzin żydowskich. W 1942 roku pracownicy i podopieczni sanatorium zostali przewiezieni do obozu zagłady w Treblince.W momencie realizacji " Mir kumen on Aleksander Ford miał 27 lat. Całość zdjęć wykonano latem 1935 roku. W filmie nie występują aktorzy, jest pełen autentyzmu i stanowi rzadki obraz prawdziwego życia żydowskich dzieci w przedwojennej Polsce. Producentem " Mir kumen on " było Stowarzyszenie Sanatorium Dziecka im. Włodzimierza Medema, a współfinansowała go żydowska socjalistyczna partia Bund. Film miał wspierać zbiórkę pieniędzy na leczenie dzieci.Film prezentuje m.in. nowoczesne metody leczenia stosowane w sanatorium, ale ma też jasną wymowę ideową: jest apelem o solidarność (klasową) i tolerancję (narodową). Oskarżenia o promowanie komunizmu, wsparte antysemicką nagonką sprawiły, że " Mir kumen on " stał się w Polsce ofiarą cenzury.Ostatecznie film nie został dopuszczony do dystrybucji kinowej i wyświetlany był tylko podczas tajnych projekcji oraz zamkniętych pokazach prasowych. Pracownikom Sanatorium wywieźli kopię " Mir kumen on " do Francji. Pierwszy pokaz filmu zatytułowanego "Nous arrivons" (My przychodzimy) odbył się w marcu 1936 roku w paryskiej Salle Pleyel, a słowo wstępne wygłosił Luis Buñuel . To właśnie z Francji, od Serge'a Bromberga (francuski popularyzator kina niemego, nazywany Indianą Jonesem zaginionych filmów, założyciel Lobster Films, gość specjalny 16. edycji Święta Niemego Kina) i Léi Minczeles (inicjatorka projektu z francuskiego Medem Center) wypłynęła inicjatywa, aby dzieło Forda odnowić i przywrócić międzynarodowej publiczności.Przywrócenie filmu było możliwe dzięki wspólnemu projektowi Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, The Museum of Modern Art, Deutsche Kinemathek oraz Lobster Films.Jako uzupełnienie filmu Aleksandra Forda pokazany zostanie krótkometrażowy dokument " W walce o zdrowie " (Ba-maawak al ha-brijut), zrealizowany przez Jeannota Leona w 1937 roku. Powstał na zlecenie Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce. O dokumencie nie pojawiają się żadne wzmianki w prasie, można więc przypuszczać, że nie był dystrybuowany w kinach, a jedynie pokazywany jako film instruktażowy podczas spotkań TOZu.Partnerem pokazu jest Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.