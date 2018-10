Zapraszamy do wzięcia udziału w teście IQ

Zastanawialiście się kiedyś, jak blisko Wam do prawdziwego geniusza? Teraz możecie to zweryfikować! Z okazji premiery ostatniego, 12 sezonurazem z Comedy Central zapraszamy do udziału w naszej zabawie.Już w najbliższą sobotę, 27 października 2018 roku, Comedy Central rozpocznie emisję ostatniego - dwunastego - sezonu serialuBohateramisą naukowcy i fani komiksów oraz science fiction. Serial Chucka Lorre'a opowiada o ich perypetiach w życiu prywatnym, szczególnie o problemach z kobietami. W rolach głównych występują Jim Parsons Kunal Nayyar oraz Mayim Bialik Melissa Rauch . Na początku nowego sezonu świeżo upieczeni małżonkowie, Amy i Sheldon, wybiorą się w podróż poślubną do Nowego Jorku. Będą się również zastanawiać, jaki prezent otrzymają po powrocie od swoich przyjaciół. Natomiast Penny i Leonard dokonają pewnego bardzo niepokojącego odkrycia. Widząc jak szczęśliwi są jego przyjaciele, Rajesh dojdzie do wniosku, że dla niego również przyszedł czas na założenie rodziny. Dlatego prosi swojego ojca, by ten znalazł mu żonę.