Zaskoczeni? Nagrody Critics' Choice dla filmu "Psie pazury"

Critics' Choice - "Psie pazury" i inni filmowi zwycięzcy

"Ted Lasso" wielkim wygranym wśród seriali

Critics' Choice 2022: Lista nagród filmowych

Critics' Choice 2022: Lista nagród serialowych

Hollywoodzkie gwiazdy miały w niedzielę trudny orzech do zgryzienia: gdzie się pojawić. W Londynie odbyła się ceremonia wręczenia nagród BAFTA. Z kolei w Los Angeles miała miejsce uroczysta gala nagród Critics' Choice . Ta druga ceremonia miała pierwotnie odbyć się tego samego dnia co Złote Globy. W ostatniej chwili ze względu na wariant omikron koronawirusa SARS-CoV-2 imprezę przesunięto.W kategoriach filmowych wielkim zwycięzcą okazały się "Psie pazury". Co prawda przepadły w kategoriach aktorskich, ale i tak zdobyły najwięcej statuetek, bo aż cztery: dla najlepszego filmu, za scenariusz, reżyserię i zdjęcia.Dobrze poradzili sobie również inni faworyci "Belfast" i "West Side Story". Oba startowały z poziomu 11 nominacji. Ten pierwszy zdobył trzy statuetki, ten drugi dwie.Również trzy nagrody powędrowały do twórców "Diuny".Największym przegranym okazał się "Zaułek koszmarów". Film miał osiem nominacji, a nie zdobył choćby jednej statuetki.Wśród seriali najwięcej statuetek otrzymali twórcy związani z komedią "Ted Lasso" - cztery. Niewiele gorzej wypadła "Sukcesja". Mogła zdobyć też cztery nagrody, ale wygrała w trzech kategoriach.Niedziela była fatalnym dniem dla twórców "Evil". Pomimo pięciu nominacji serial nie otrzymał żadnej statuetki.FILM"Psie pazury"AKTORWill Smith – "King Richard. Zwycięska rodzina"AKTORKAJessica Chastain – "Oczy Tammy Faye"AKTOR DRUGOPLANOWYTroy Kotsur – "CODA"AKTORKA DRUGOPLANOWAAriana DeBose – "West Side Story"MŁODY AKTOR/AKTORKAJude Hill – "Belfast"OBSADA"Belfast"REŻYSERIAJane Campion – "Psie pazury"SCENARIUSZ ORYGINALNY"Belfast"SCENARIUSZ ADAPTOWANY"Psie pazury"ZDJĘCIA"Psie pazury"SCENOGRAFIA"Diuna"MONTAŻ"West Side Story"KOSTIUMY"Cruella"CHARAKTERYZACJA"Oczy Tammy Faye"EFEKTY SPECJALNA"Diuna"KOMEDIA"Licorice Pizza"ANIMACJA"Mitchellowie kontra maszyny"FILM NIEANGLOJĘZYCZNY"Drive My Car"PIOSENKA– "Nie czas umierać"MUZYKA"Diuna"SERIAL DRAMATYCZNY"Sukcesja"AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYMLee Jung-jae - "Squid Game"AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYMMelanie Lynskey - "Yellowjackets"AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU DRAMATYCZNYMKieran Culkin - "Sukcesja"AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYMSarah Snook - "Sukcesja"SERIAL KOMEDIOWY"Ted Lasso"AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYMJason Sudeikis - "Ted Lasso"AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYMJean Smart - "Hacks"AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU KOMEDIOWYMBrett Goldstein - "Ted Lasso"AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU KOMEDIOWYMHannah Waddingham - "Ted Lasso"SERIAL LIMITOWANY"Mare z Easttown"FILM TELEWIZYJNY"Oslo"AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYMMichael Keaton - "Dopesick"AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYMKate Winslet - "Mare z Easttown"AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYMMurray Bartlett - "Biały Lotos"AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYMJennifer Coolidge - "Biały Lotos"SERIAL NIEANGLOJĘZYCZNY"Squid Game"SERIAL ANIMOWANY"What If...?"TALK SHOW"Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Olivierem"KOMEDIOWY PROGRAM SPECJALNY"Bo Burnham: Inside"