Zdjęcia do "Gen V" odwołane. Przyjaciele z planu żegnają Chance'a Perdomo

Chance Perdomo w "Gen V"

Zdjęcia do 2. sezonu "Gen V" odwołane

Getty Images © Michael Loccisano



Chance Perdomo nie żyje

Przyjaciele opłakują Chance'a Perdomo

Chance Perdomo: życie i kariera

Zwiastun filmu "After 5. Na zawsze"

W związku ze śmiercią Perdomo twórcy drugiego sezonupodjęli decyzję o przesunięciu zdjęć z 8 kwietnia, jak na razie nie wiadomo na kiedy. Muszą się w tym momencie zmierzyć nie tylko z żałobą po jego stracie, ale i pytaniami, co dalej z serialem. Nagłe zdarzenie będzie bowiem od nich wymagało podjęcia trudnych decyzji: albo całkowitą zmianę scenariusza, albo wycięcie postaci Perdomo, albo zastąpienie go innym aktorem.– głosi oświadczenie producentów "Gen V".O śmierci artysty poinformował jego rzecznik prasowy:Jedną z pierwszych osób, która zareagowała publicznie na wiadomość o śmierci Perdomo, był Patrick Schwarzenegger , kolega z planu pierwszego sezonu "Gen V". Na Instagramie opublikował stories o treści:. Na swoim koncie na X napisał natomiast:O śmierci Perdomo napisał także Antony Starr , który pojawił się w "Gen V" jako gość specjalny. Starr udostępnił na Instagramie oficjalne oświadczenie wydane przez producentów "Gen V" i dodał wiadomość:Poza licznymi przyjaciółmi ( Erin Moriarty Jack Quaid ) o śmierci Perdomo napisał także dyrektor generalny Netflixaprzyszedł na świat 19 października 1996 roku w Los Angeles. Jako dziecko przeprowadził się z matką do Wielkiej Brytanii. Początkowo chciał studiować prawo, ale ostatecznie wybrał aktorstwo.Przełomem w artystycznej karierze okazała się rola Ambrose'a Spellmana w serialu Netfliksa " Chilling Adventures of Sabrina " realizowanym w latach 2018-2020. W ubiegłym roku Perdomo dołączył do obsady " Gen V ", czyli spin-offu popularnej ekranizacji komiksu " The Boys ". Aktor miał również na koncie występy w trzech częściach melodramatu " After ".