Zdjęcia do "Koła czasu" ruszą we wrześniu

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Amazon zamierza zekranizować w formie serialu bestsellerowy cykl fantasy, znany w Polsce jako. Portal The GWW twierdzi, że wie, kiedy ruszą zdjęcia do nie. Ma to nastąpić 9 września.Cykl został rozpoczęty przez Roberta Jordana i po jego śmierci dokończony przez Brandona Sandersona. Liczy 14 tomów i jeden prequel. Pierwszy tom nosi tytuł. Jej bohaterem jest młody Rand i grupa jego przyjaciół. Każdy z nich obdarzony jest wyjątkowymi mocami i możliwościami. Nie są jeszcze świadomi, że stanowią ważne tryby w proroctwach wieszczących ostateczną walkę dobra ze złem oraz koniec świata, jaki wszyscy znają. To właśnie Rand może stać się postacią kluczową.Prowadzącym serial oraz jednym z producentów wykonawczych jest Rafe Judkins ). Napisał on również scenariusz odcinka pilotowego.