Zdjęcia do "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" zakończone

Zakończyły się zdjęcia do kolejnego widowiska Marvela - " Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ". O tym, że ekipie udało się nareszcie zarejestrować cały materiał, poinformowali w mediach społecznościowych reżyser Destin Daniel Cretton oraz odtwórca tytułowej roli Simu Liu Aktor zwrócił uwagę na to, iż " Shang-Chi " będzie pierwszym w historii filmem Marvela o azjatyckich superbohaterach,- napisał Liu w prywatnej facebookowej grupie "Subtelne cechy azjatyckie".Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w lutym. Miesiąc później prace na planie zostały zawieszone z powodu pandemii koronawirusa. Realizację wznowiono w lipcu. Premierę ekranizacji komiksu zaplanowano na 9 lipca 2021.Bohaterem filmu jest Shang-Chi ( Liu ), sierota obdarzony specjalnymi mocami. Wychowany w szkole dla wyjątkowych dzieci prowadzonej przez Mandaryna ( Tony Chiu-Wai Leung ), całe życie, wraz z rówieśnikami, przygotowywał się do turnieju, w którym wezmą udział najwięksi mistrzowie sztuk walki. Zwycięzca otrzyma dziesięć pierścieni, które umożliwiają władzę nad żywiołami. Shang-Chi nie chce jednak takiego losu i po ucieczce przed Madarynem, żyje w ukryciu. Po latach Mandaryn odnajduje swojego wychowanka i składa mu propozycję nie do odrzucenia - Shang-Chi zajmie miejsce starca w nadchodzącym turnieju, a w zamian za zwycięstwo, odzyska wolność.Jak nietrudno się domyślić, film będzie utrzymany w konwencji klasycznego kina sztuk walki z elementami fantasy. Shang-Chi posiądzie choćby umiejętność tworzenia iluzji i klonów w trakcie walki, a w turnieju wezmą udział zawodnicy z alternatywnych wymiarów i odległych planet. Film odniesie się także do wątku Mandaryna z " Iron Mana 3 ", a także wprowadzi zmiany w wątku Fah Lo See ( Awkwafina ). W komiksie to siostra tytułowego bohatera, w filmie natomiast będzie jego ukochaną i córką Mandaryna. Brzmi interesująco?