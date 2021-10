Zdjęcia do "Skoku stulecia 2" na początku 2022 roku

Na początku przyszłego roku w Europie ruszają zdjęcia do drugiej części " Skoku stulecia ". W rolach głównych powrócą Gerard Butler Twórcy zawitają z kamerami do Londynu, Marsylii i w Alpy.- obiecuje Butler Bohaterem oryginału jest grany przez gwiazdora Nick Flanagan - dowódca oddziału specjalnego, który zasłynął likwidacją najbardziej niebezpiecznych gangów. Wszyscy wiedzą, że Flanagan stosuje metody równie brutalne jak jego przeciwnicy i nigdy nie odpuszcza. Ray Merriman właśnie opuścił więzienie i organizuje skok, który ma go ustawić do końca życia. Nikt dotąd nie porwał się na realizację tak śmiałego planu, ale Merriman to złodziej wizjoner. Gdy jeden z jego wspólników zdradza policji plany skoku, do akcji z całą brutalnością wkracza ekipa Flanagana. Tym razem jednak przeciwnik okaże się niezwykle wymagający. Plan Merrimana okazuje się znacznie bardziej wyrafinowany niż można było przypuszczać.Pierwszy " Skok stulecia " trafił do kin w 2018 roku. Film w reżyserii Christiana Gudegasta okazał się niespodziewanym przebojem, zarabiając 80 milionów dolarów przy 30-milionowym budżecie.