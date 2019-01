Zdjęcia do "World War Z 2" Finchera ruszą wcześniej

Wygląda na to, że twórcywejdą na plan szybciej niż się spodziewaliśmy. Początek zdjęć zaplanowano na marzec bieżącego roku.Poprzednie informacje mówiły o czerwcu - tak przynajmniej twierdziła w rozmowie z Variety producentka Dede Gardner . Teraz okazało się jednak, że praca na planie to bardziej skomplikowane logistycznie zadanie i potrwa dłużej, prawdopodobnie aż do końca roku. Zdjęcia, poza USA, mają odbywać się min. w Hiszpanii oraz Tajlandii. A jeśli faktycznie produkcja rusza już za dwa miesiące, niedługo najpewniej usłyszymy o pierwszych decyzjach castingowych.Za kamerą widowiska zasiądzie David Fincher . Gwiazdą obrazu ponownie będzie Brad Pitt . Szczegóły fabuły wciąż nie są znane, a prace nad scenariuszem trwają. Tekst przygotowuje Dennis Kelly Pierwotnie drugąmiał wyreżyserować Juan Antonio Bayona . Hiszpan ostatecznie wybrał jednak kontynuację. Pierwsza wersja scenariusza została przygotowana pod koniec sierpnia 2015 przez Stevena Knighta . Potem Paramount przekazał tekst w ręce Kelly'ego . Informacja o tym, że to jednak twórcamógłby nakręcić widowisko o zombie, pojawiła się w sierpniu 2017 roku. Podobno na angażu reżysera niezwykle zależało nowemu szefowi studia Paramount, Jimowi Gianopulosowi. To właśnie on, do spółki z gwiazdą filmu Bradem Pittem , miał przekonać go do przyjęcia posady.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, "World War Z 2" będzie czwartym wspólnym filmem Finchera i Pitta. Wcześniej zrealizowalioraz. Panowie mieli również nakręcić wspólniedla Disneya, ale projekt został skasowany.