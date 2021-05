Znamy gwiazdy prequela "Niebezpiecznych związków"

Starz gwiazdy serialu "Dangerous Liaisons". Będzie to prequelowa opowieść o młodości markizy de Merteuil i wicehrabiego de Valmonta. Młodych bohaterów zagrają Alice Englert (" Ratched ", " Wąż ") i Nicholas Denton (" Glitch ", " The Diver ").Będzie to rozgrywająca się w XVIII-wiecznym Paryżu historia młodych kochanków. Oboje pochodząc ze slumsów, ale dzięki urodzie i determinacji wydobyli się z biedy uwodząc arystokratów i wykorzystując ich dla własnych celów.Camille ( Englert ) to piękna młoda kobieta o tajemniczej przeszłości szukająca zemsty na bogatych arystokratach, którzy doprowadzili ją do ruiny. Zdradzona przez Valmonta przekuje ból złamanego serca w siłę, która pozwoli jej stworzyć plan zdobycia pozycji, władzy i niezależności.Pascal ( Denton ) zaślepiony będzie pragnieniem odzyskania tytułu, który skradła macocha po śmierci jego ojca. Pozbawiony pozycji i pieniędzy musi korzystać z szantażu, by zdobyć to, czego pragnie... nawet jeśli po drodze zaryzykuje utratę jedynej osoby, którą prawdziwie pokochał - Camille.Zdjęcia do serialu będą kręcone w Czechach.