Frank Grillo zbije fortunę na narkomanach i alkoholikach

) zagra jedną z głównych ról w thrillerze. W obsadzie są również: Melissa Leo ), Michael K. Williams ), Alice Englert ) i Jack Kilmer ).Fabułainspirowana jest prawdziwym przekrętem polegającym na zdobywaniu pieniędzy z ubezpieczeń poprzez naganianie przez dilerów i osoby uzależnione innych alkoholików i narkomanów do zapisywania się do klinik odwykowych. Za każdą przyprowadzoną osobę naganiacze otrzymują sowite wynagrodzenie. Grillo wcieli się we właściciela sieci takich klinik. Williams będzie jednym z naganiaczy. Wśród sprowadzony do kliniki osób będzie para narkomanów, których zagrają Englert Leo będzie psychiatrą w jednym z ośrodków odwykowych.Całość wyreżyseruje John Swab ). Jest on również autorem scenariusza.