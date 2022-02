Lista nagrodzonych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Dekoratorów Filmowych

We wtorek poznaliśmy laureatów nagród Amerykańskiego Stowarzyszenia Dekoratorów Filmowych. Oprócz wyróżnień w czterech kategoriach grupa przyznała tytuł najlepszego filmu. Otrzymały go " Psie pazury ".DEKORACJE W FILMIE WSPÓŁCZESNYMDEKORACJE W FILMIE HISTORYCZNYMDEKORACJE W FILMIE FANTASY I SFDEKORACJE W KOMEDII I MUSICALU