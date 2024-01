Zobacz film "Fuks 2" w kinach w całej Polsce!

Zobacz spot filmu "Fuks 2"

– przyznaje Maciej Musiał , odtwórca głównej roli w. I trudno się z tym nie zgodzić. Dawno w żadnej polskiej komedii gangsterskiej nie było tak silnie zarysowanych kobiecych postaci. Mimo że pozornie są na drugim planie, to tak naprawdę ich działania i decyzje napędzają fabułę. To za ich sprawą w tej historii jest jeszcze więcej miłości, seksu, emocji, pieniędzy i akcji.Julka Bychawska, w którą wcieliła się Katarzyna Sawczuk , to prawdziwa petarda, która w każdej chwili może eksplodować. Jest córeczką gangstera, a do tego zapaloną aktywistką ekologiczną. Swoje łobuzerskie geny wykorzystuje w dobrym celu, choć robi to w sposób zagrażający społeczeństwu. Niech nikogo nie zwiedzie jej słodka i niewinna buzia. Ma złote serce, a za plecami gruby kij. Gdyby Janosik był piękną blondynką, miałby na imię Julka. Kiedy jednak spotka Macieja ( Maciej Musiał ), szybko zrozumie, że kto mieczem wojuje, czasami kończy ze strzałą Amora w sercu.Anna Bychawska grana przez Paulinę Gałązkę jest piękna, młoda i gustowna. Może ma mniej wiedzy niż Julia i bardziej od losów środowiska interesują ciuchy ją i własny wygląd, ale jest równie sprytna. Nie lubią się z Julią, bo konkurują o zainteresowanie Bychawskiego ( Cezary Pazura ), ale gdy trzeba, są w stanie się dogadać. A wszystko po to, by zrobić przekręt stulecia.– wyjaśnia Cezary Pazura , który wciela się w Bychawskiego.Z kolei Joanna Konieczny – w tej roli Sonia Bohosiewicz – to kobieta piękna i niebezpieczna. Jest tajną agentka Bychawskiego. Działa niczym James Bond w spódnicy, z tą różnicą, że tak naprawdę służy tylko sobie. Mimo że nie opowiada się po żadnej ze stron, zawsze stoi po stronie tego, kto płaci więcej. Pewnego dnia musi rozpracować Aleksa ( Maciej Stuhr ) – człowieka, który zdecydowanie nie śmierdzi groszem, ale posiada inne, równie cenne cechy, co sprawia, że stawka gry zdecydowanie wzrośnie. Po czyjej stronie opowie się Joanna, kiedy zrozumie, że najcenniejsze są rzeczy, których nie można kupić za pieniądze? O tym przekonają się wszyscy ci, którzy wybiorą się do kin na film– podkreśla Paulina Gałązka Mimo że Maciek ( Maciej Musiał ) jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, to pieniądze i samochód na randkę musi "pożyczyć" od taty. Jego ojciec Aleks ( Maciej Stuhr ) stara się żyć bez większych stresów, choć nie zawsze tak było. Miał skłonność do wpadania w tarapaty – i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił naprawdę wysoko. Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg. A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączyła go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami ( Paulina Gałązka Katarzyna Sawczuk ) oraz związanym z nimi wściekłym gangsterem ( Cezary Pazura ), na którego poluje emerytowany glina ( Janusz Gajos ), i wciągnęła w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.Jak w dziesięć dni można wkurzyć trzy piękne kobiety, wykiwać szemranego biznesmena, zdobyć pięć milionów i zakochać się? Dołącz do gry i złap fuksa w kinie!