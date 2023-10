"Lords of the Fallen" z imponującym zwiastunem premierowym

O czym jest "Lords of the Fallen"

Akcja " Lords of the Fallen " rozgrywa się na rozległych, wewnętrznie połączonych ziemiach Mournstead. Gracz wciela się w jednego z legendarnych Krzyżowców, rozpoczynając epicką podróż, podczas której spróbuje powstrzymać nadchodzący powrót demonicznego boga Adyra. Tym samym są to ostatnie dni na złożenie zamówienia przedpremierowego.Tajemniczy bohater jest ostatnią nadzieją ludzkości w walce przeciwko Adyrowi i jego hordom. Przewagę daje mu możliwość podróżowanie między równoległymi światami żywych (Axiom) i umarłych (Umbral). Wszystko dzięki potężnej lampie, za sprawą której wybraniec jest zdolny mierzyć się z koszmarnymi monstrami w obu płaszczyznach istnienia. Mroczny Krzyżowiec nie musi jednak dźwigać tego brzemienia w pojedynkę, gdyż w razie konieczności może liczyć na pomoc innych wojowników w kooperacyjnym trybie współpracy.