Wciel się w Mrocznego Krzyżowca: "Lords of the Fallen" powraca 13 października!

Fanie soulslike'ów, radujcie się! " Lords of the Fallen " zadebiutuje 13 października 2023 roku. Mimo, że premiera gry przypada na piątek, to deweloperzy zapewniają, że będzie to szczęśliwy dzień dla graczy na całym świecie.Nadchodząca produkcja nawiązuje do popularnej odsłony, o bliźniaczym tytule, z 2014 roku, ale jednocześnie stanowi reset serii. Jednocześnie z ogłoszeniem daty premiery, HEXWORKS udostępniło ponad czterominutowy zwiastun gry. W zaprezentowanych fragmentach rozgrywki twórcy przybliżają mroczny, pełen zdradzieckich pułapek świat gry, stworzony na silniku Unreal Engine 5. Lords of the Fallen " zaoferuje graczom dynamiczny i wymagający system walki, a opanowanie go będzie kluczem do pokonania gigantycznych bossów. W trakcie gry, gracze będą podróżować przez równoległe światy żywych i umarłych, aby obalić demonicznego boga – Adyra.Najnowszy zwiastun uświetniła swoją muzyką legendarna grupa Iron Maiden. Gracze będą mieli okazję doświadczyć nowej interpretacji kawałka "Fear of the Dark" w akompaniamencie m.in. trzygłowych smoków i zionących lawą olbrzymów. " Lords of the Fallen " dostępne jest w trzech edycjach - Standardowej, Deluxe i Kolekcjonerskiej. Ta ostatnia obejmuje imponującą, mierzącą ponad 25 centymetrów, statuetkę Mrocznego Krzyżowca.