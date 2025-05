Chcesz dokładkę?

"Sponsorowane przez włoską kuchnię" - taki dopisek powinien rozpoczynać najnowszą produkcję Netfliksa. Jej twórcy eksploatują włoskość z wdziękiem " Emily w Paryżu " odkrywającej francuski styl życia. Kiedy używają ścieżki dźwiękowej – to jest to albo coś brzmiącego jak stockowe nagranie zatytułowane "sicilian", albo obowiązkowa tarantella. Kiedy pokazują interakcję dwóch Włoszek – to szybko przerodzi się ona w żywiołową, wypełnioną gestykulacją i wzajemnym obrzucaniem się pomidorami kłótnię, a obserwujący to główny bohater skomentuje zajście słowami: "to takie włoskie", żeby nie pozostawić widzowi skrawka przestrzeni do samodzielnego domysłu, który naród się tutaj fetyszyzuje. Italofilskie akcenty są nam wpychane co chwila, do przesytu, wielką łychą; zupełnie, jakby za reżyserię nie był odpowiedzialny Stephen Chbosky (" Charlie ", " Cudowny chłopak "), a jedna z tytułowych " Babć ", wiecznie nieusatysfakcjonowana poziomem najedzenia swoich gości i wymuszająca kolejną dokładkę. Babcie " są przede wszystkim filmem o kuchni. O dobrym jedzeniu, które łączy ludzi. O smaku, który obok węchu jest zmysłem najskuteczniej zatrzymującym wspomnienia; pozwalającym ocalić od zapomnienia wspólne chwile przy posiłku z bliską osobą, której już nie ma. "Przy stole się nie starzejemy", "smutek trzeba zajeść" – te proste mądrości wygłaszane przez bohaterów i bohaterki wybrzmiewają czysto i autentycznie w towarzystwie prezentowanych na ekranie i wspominanych w rozmowach włoskich dań: od tych hermetycznych, jak sycylijska pieczona głowa owcy, aż po te powszechnie znane i kochane, jak słodkie cantucci. Sceny gotowania i jedzenia są chyba najmocniejszym elementem filmu. Nie sposób oglądać " Babć " bez przekąsek pod ręką. Oddziałujące na zmysły, kojarzące się z reklamami jedzenia sekwencje przygotowywania i konsumowania tradycyjnych włoskich posiłków mają w sobie znamiona miłości do kulinarnej sztuki i momentami naprawdę uwodzą: a na pewno wywołują głód.Same " Babcie " także są jak dobry, treściwy, rodzinny obiad – skomponowane z doskonale znanych składników i bezpiecznie przewidywalne. Nader prosta obyczajowa historia jest zapożyczona w setkach innych krzepiących i słodkich jak sam cukier produkcji, ale także, jak dowiadujemy się na początku, inspirowana prawdziwym życiem. Restauracja, której burzliwe początki obserwujemy w filmie, od piętnastu lat działa na nowojorskim Staten Island pod szyldem Enoteca Maria.W " Babciach " śledzimy losy założyciela tejże restauracji, Joe Scaravelli ( Vince Vaughn ), Amerykanina włoskiego pochodzenia. Kiedy umiera jego matka, z którą całe życie był blisko związany, postanawia spełnić jej marzenie – otworzyć knajpę serwującą prawdziwie rodzinne, włoskie posiłki. Takie w pełni domowe, przygotowywane ze znawstwem przez babcię.W tym celu kontaktuje się z przyjaciółkami swojej mamy i szuka ukrytych talentów, by wykreować miejsce, gdzie gotuje się z sercem, a goście czują się jak w domu. Na drodze do osiągnięcia tego celu mężczyzna napotka obowiązkowe w tego typu narracjach wzloty i upadki, a także zakocha się w dawnej znajomej ( Linda Cardellini ).To właśnie zatrudnione przez Joego kucharki i cukierniczki są prawdziwym sercem tego filmu. Każda z nich jest oczywiście chodzącym stereotypem na temat jakiegoś typu Włoszki, ale dzięki talentom wcielających się w nie aktorek są to postaci pełne uroku i charyzmy: jeśli widzowie polubią ten film, to pewnie właśnie ze względu na te charakterne babeczki. Gia ( Susan Sarandon ) to kobieta zmysłowa, temperamentna i żyjąca według własnych zasad. Skromna Teresa ( Talia Shire ) to gorliwa katoliczka, która odeszła z zakonu. Sycylijka Roberta ( Lorraine Bracco ) to twarda, konkretna, nieco rubaszna i nader ekspresyjna seniorka, która pozostaje w wiecznym konflikcie z dumną i wyniosłą Antonellą ( Brenda Vaccaro ). Ta ostatnia uważa się za lepszą od innych, ponieważ pochodzi z Bolonii. Czy ich sprzeczki będą bawić prostymi chwytami komicznymi, czy raczej irytować banałem, jest już w pełni kwestią indywidualnego poczucia humoru. Na pewno jest to przykład tego, jak ciekawe mogą być dojrzałe bohaterki kobiece, jeśli tylko dać im odpowiednie pole do popisu.Jako przyjemny film do obiadu i deseru " Babcie " sprawdzą się doskonale. To wzorcowe kino środka, które rozumie, że w wartościowej diecie nie powinno zabraknąć ani słodyczy humoru, ani lekko słonego wzruszenia. To właśnie taki zbilansowany, idealnie uśredniony film pod każde kubki smakowe. Od niektórych dialogów może i zęby bolą, ale czasem warto zaryzykować próchnicę dla chwili prawdziwie błogiej słodyczy.