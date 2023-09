Pieskie życie

Nie, to nie nowa wersja " Dogmana " sprzed pięciu lat, choć tytuł bliźniaczy i kilka elementów jest z filmem Matteo Garrone zbieżnych – przede wszystkim typ bohatera: underdoga, który po doznaniu najrozmaitszych upokorzeń i cierpień w końcu staje się mścicielem. I spuszcza manto tym, którzy dręczą słabszych; nie tylko zwierzęta, choć od psów wszystko się zaczyna i na nich kończy. Finałowa scena skojarzyć się może wręcz z " Białym bogiem Mundruczó , gdzie czworonogi przejmowały kontrolę na Bukaresztem. Tu nie dokonają one rewolucji, ale uda im się pogonić jeden z gangów Nowego Jorku i skroić trochę biżuterii finansowej elicie. Kierujący tą sforą tytułowy bohater nazywa to redystrybucją dóbr – o tym, czy bardziej z niego Robin Hood, czy jednak Joker, zdecydować możemy sami.Poznajemy go, gdy policjanci zatrzymują kierowaną przez niego rozpędzoną ciężarówkę. Uchylają bagażnik i znajdują w nim stado psów. Otwierają przednie drzwi, a tam poraniony mężczyzna przebrany za Marilyn Monroe. Zapala papierosa i mówi, że jeśli nie zrobią mu krzywdy, psy będą spokojne. Co tu się właśnie zdarzyło? Kim jest skulona za kierownicą osoba? Na pytania te będzie musiała odpowiedzieć psycholog sądowa ( Jojo T. Gibbs ), niczym Jodie Foster w " Milczeniu owiec " starająca się poznać historię nieszablonowego kryminalisty i zrozumieć jego skomplikowaną naturę. Na to, że nie wszystko w życiu poszło po jego myśli, wskazywać może już sama twarz obsadzonego w głównej roli Caleba Landry'ego Jonesa . Amerykański aktor i muzyk, nagrodzony dwa lata temu Złotą Palmą w Cannes za rolę podpalacza w " Nitram ", znów pokazuje tyleż słodkie i niewinne, ileż niepokojące i demoniczne oblicze. I znów robi to fantastycznie (czy skończy się weneckim Pucharem Volpiego?), wyraźnie mając świadomość, że tym razem rola wymaga od niego bycia trochę bardziej pop.W końcu gra u Luca Bessona – twórcy największych frekwencyjnych sukcesów francuskiego kina ostatnich dekad (" Wielki błękit ", " Taxi "), zaprawionego także w produkcjach hollywoodzkich. W " DogManie " reżyser powraca do najwyższej formy, znanej z " Nikity " czy " Leona zawodowca " – i tak jak w tych tytułach łączy dwuznaczny urok soczystej ekranowej przemocy z rozbudzaniem litości i współczucia widza dla stworzonych przez niego aspołecznych (czy wręcz antyspołecznych) bohaterów. Kto oglądał z wypiekami na twarzy wcześniejsze historie seryjnych morderców Bessona (kto tego nie robił!?), powinien mieć też sporo radochy z jego najnowszego filmu. DogMan " łączy bowiem najlepsze cechy amerykańskiego kina akcji z fabularnym i wizualnym przegięciem właściwym francuskiemu neobarokowi, z którym utożsamiany był niegdyś Besson. Europejskie tchnienie (cinéma du look!), podwójne kodowanie i styl obecne są tu w każdym kadrze; a to mignie niemiecki aktor Clemens Schick , a to pamiętna z roli Natalii w " Kabarecie Marisa Berenson . Szczególną rolę w wywindowaniu filmu ponad sensacyjną średnią odgrywa ścieżka dźwiękowa pełna europejskich klasyków – usłyszymy Édith Piaf Marlene Dietrich czy Annie Lennox . Divy te zobaczymy też w wersji drag. Brzmi wystarczająco zachęcająco?Momenty, w których James wciela się w ikony sceny, są jednymi z najlepszych w filmie. Nie tylko dowodząc dobitnie jego aktorskiego kunsztu, ale i podkreślając umowność i teatralność spektaklu, który Besson potrafi publiczności zgotować jak nikt. Te muzyczne interludia pojawiają się dość późno, bo "DogMan" ma nieoczekiwaną konstrukcję. Zamiast – jak u Hitchcocka – rosnącą, film zdaje się z biegiem czasu (prawie dwie godziny, choć mijają w mig) łagodnieć. Z salw przemocy schodzimy do teatru szekspirowskiego, uzasadniającego performatywność i umowność ról płciowych, sięgamy po burleskę, by wkroczyć w końcu w rejony wręcz religijne. Ze swadą bowiem igra się tu z chrześcijańską ikonografią – z jednej strony atakując fałszywą amerykańską ortodoksyjność, z drugiej niosąc przekaz wręcz biblijny. Besson potrafi tymi motywami po mistrzowsku żonglować.Oczywiście ta żonglerka to rodzaj dostępnej wszystkim magii ulicznej – jeśli ktoś woli – powierzchownej. Ale zgrabnej, inteligentnej i raczej nieszkodliwej. Można zastanawiać się, czy aby motyw crossdressingu, korzeniami sięgający jeszcze do " Psychozy ", nie powiela szkodliwych stereotypów o osobach wykraczających poza konwencjonalne genderowe role; można dywagować o wiktymizacji osób z niepełnosprawnościami albo nadużywaniu stereotypów rasowych (latynosi = gangi). Zanim jednak komuś podobne refleksje zdążyłyby się przerodzić w oburzenie, reżyser zarzuty te szybko rozbraja. Kierując opowieść w stronę apoteozy solidarności – najważniejszym przesłaniem jest tu znaczenie sojuszu. Tego między psychologiem a delikwentem, między chłopcem a aktoreczką, drag queen a niepełnosprawnym, w końcu – między ludźmi a psami. Bo słabsi solo razem mamy wielką siłę.