Dziwny jest ten świat

Marvel Studios



Elizabeth Olsen Marvel Studios

Jay Maidment



W rozmowach o produkcjach Marvel Studios od dawna dominuje raczej narracja ekonomiczna: zamiast natchnionej analizy psychologicznych niuansów ekranowych postaci i zdolnych je wyrazić środków artystycznych, stawiamy raczej na biznesowe poczynania wielkiej korporacji. Nie trzeba być Martinem Scorsese , by zauważyć, że wytwórnia przypomina robota napędzanego algorytmami, a każdy jej film jest zazwyczaj konsekwencją i zapowiedzą kolejnych. Smutna prawda bywa więc taka, że producenckie obietnice potrafią budzić większe emocje niż seans finalnego dzieła. Nie sposób uciec od tego kontekstu i tym razem, gdy sequel perypetii tytułowego bohatera nawiązuje do potyczek ferajny towarzyszących mu herosów (od " Avengers: Endgame ", po " Spider-Mana: Bez drogi do domu "), a na dokładkę okazuje się bezpośrednią kontynuacją wciąż niedostępnego dla polskich widzów serialu dziejącego się w tym samym uniwersum (" WandaVision "). Ktoś złośliwy powie, że tytuł najnowszej produkcji - " Doktor Strange w multiwersum obłędu " - podsumowuje strategię wytwórni żerującej na naszym czasie wolnym. I ten ktoś będzie miał rację. Tym przyjemniejsza jest więc refleksja, że w piramidzie franczyzowych zależności rzeczone "multiwersum obłędu" trafnie opisuje autorską osobowość stojącego za kamerą reżysera. Sam Raimi , człowiek, bez którego horror i superbohaterska popkultura wyglądałyby dzisiaj inaczej, nie tylko nie daje się zakopać, ale wręcz świetnie się bawi w wielkiej piaskownicy studia: zlepia wątki z III i IV fazy MCU , rzeźbi kształty znane fanom jego horrorów w tekście Michaela Waldrona (scenarzysty " Lokiego "), a przy okazji pomysłowo testuje ograniczenia kategorii wiekowej PG-13. Mówiąc krótko, pozostaje starym, dobrym Raimim , twórcą trylogii o " Martwym złu "; naszym kumplem snującym opowieści z dreszczykiem, którego bozia obdarzyła cudownie niepoprawną wyobraźnią, wizualnym talentem i makabrycznym poczuciem humoru. Oczywiście, z seansu nowego " Doktora " najszczęśliwsi wyjdą geekowie zaczytujący się w oryginalnych komiksach. Muszę jednak przyznać, że to nie zjeżdżające z taśmociągu easter eggi, litania powiązań i gościnne występy niezliczonych trykociarzy sprawiły mi największą radochę, a właśnie przełamanie adresowanej do każdego i do nikogo Marvelowej konwencji. Raimi wkłada lepki kij we wzniesione przez tysiące robotnic mrowisko i patrzy, ki diabeł z mrowiska wypełznie. Taki z niego świntuch!Podczas gdy wymuszana przez PR wytwórni obsesja nawiązań często realizuje się kosztem przypadkowego widza, nowa historia nie ma wysokiego progu wejścia. Ekspozycja ogranicza się tu do kluczowego minimum, a linia fabularna - do czytelnej dla wszystkich gonitwy za magicznymi artefaktami i ucieczki Słabszych Dobrych przed Silnym Złym. W całym "pomiędzy" dostajemy nieprzerwany festiwal wizualnych atrakcji. Charakterystyczny styl Raimiego wymaga od nas odrobiny luzu i poczucia (czarnego) humoru. Słabość do tandetnych one-linerów też może się przydać. Z autorskiego katalogu reżysera dostajemy przekrzywione, wzbudzające grozę zbliżenia, punkty widzenia w pierwszej demonicznej osobie, wypełzające ze ścian i podziemi dłonie, wściekłe czarownice, gnijące zombie oraz fruwające demony. Wśród scen, które mógł nakręcić tylko twórca " Wrót do piekieł ", jest też, jakżeby inaczej, wypływająca gałka oczna (horrorowa nostalgia pełną gębą!) Z kolei mentalne supermoce (anty)bohaterów pożenione z centralnym motywem wieloświata sprawiają, że na sali kinowej usłyszeć można brzdęk uderzających o podłogę szczęk, a oczy widzów wyrabiają poczwórny etat. Z głośników słychać deliryczną ścieżkę dźwiękową Danny’ego Elfmana , a na ekranie dzieją się cuda: natura przybija do ściany prawa fizyki, geometryczne kalejdoskopy rodem z grafik M.C. Eschera sąsiadują ze strachami Beksińskiego, a istota ludzka potrafi zamienić się w żywego kleksa lub w swoją animowaną wersję. Bywają tu stymulujące intelektualnie pomysły na alternatywne rzeczywistości, niemniej jednak przyznać trzeba, że szalone tempo, lekki humor i jeszcze lżejsza psychologia postaci sumują się w jednorazową rozrywkę dla oczu. Moje oczy tańczyły z radości.Na karuzeli atrakcji najlepiej odnajduje się Benedict Cumberbatch jako człowiek-kalkulator i dystansujący się od ludzi narcyz. Wątki nieszczęśliwej miłości dr. Stephena, furiackiego gniewu matki opłakującej własne dzieci ( Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch) oraz samotności obdarzonej niechcianą supermocą nastolatki ( Xochitl Gomez ) układają się w uniwersalną opowieść o szczęściu, które może posiniaczyć sumienie. Morał to może słuszny, lecz umówmy się: w kinowym uniwersum Marvela od morałów ważniejsze są mrugnięcia oczkiem, a u Raimiego jeszcze ważniejsze jest tego oczka wyłupywanie. Nie odwracajcie wzroku!