Miłość wszystko zwycięża? Powiedzcie to chorobie. Taki rak na przykład zaraz by Was wyśmiał. Odważcie się też wymówić te słowa przy Małgorzacie ( Magdalena Cielecka ), kobiecie od dwóch lat coraz bardziej uginającej się pod ciężarem nowotworu, mimo to – a może właśnie dlatego – znajdującej w sobie spore pokłady cynizmu. Wy jesteście jednak bezpieczni. Wentylem dla obdarzonej ciętym językiem Małgosi jest jej siostra, współpodróżująca i opiekująca się nią Łucja ( Marta Nieradkiewicz ). Jak to w rodzinie bywa – jeśli przeglądają się w sobie jak w lustrze, dostrzegają w nim irytująco wiele krzywizn. Będą to robić, póki nie dotrą do celu. Od Warszawy przez Niemcy do Lugano w Szwajcarii; przez autostrady, stacje benzynowe i przydrożne hotele; z wymuszonymi przystankami i celowymi opóźnieniami w rozkładzie. Ramię w ramię, ku celowi ostatecznemu.Nie lękajcie się. Choć wracający na duży ekran Sławomir Fabicki dotyka " Lękiem " cierpienia prowadzącego ku śmierci, niemal nieobecnego w polskim kinie tematu eutanazji nie porusza wyłącznie w minorowych tonach. Świetny scenariusz debiutującej Moniki Sobień-Górskiej , choć nie ucieka od ekonomicznych, zawodowych i rodzinnych kontekstów, w centrum umieszcza niejednoznaczną siostrzaną relację – chropawą z zewnątrz, z czasem odkrywającą miękkie wnętrze, jak się okaże, z mocno bijącym serduchem pośrodku. Jest w tej relacji miejsce i na wyleczenie dawno niezagojonych ran, i na czarno-humorzaste złośliwości, i na zbawienny sarkazm, i na daleką od sentymentalnej sztampy czułość.W oddaniu palety emocji wielka jest zasługa równoważnego duetu aktorek. Magdalena Cielecka rzuca się w oczy najpierw swoją nikłością: ginie w luźnych strojach, kuli się w sobie. Wydaje się, jakby jej ciało funkcjonowało na zwolnionych obrotach, ekranowemu przedstawieniu daleko przy tym do pornografii cierpienia. Harda kobiecość wciąż jednak w Małgorzacie pulsuje, każąc nam wyobrażać ją sobie jako kobietę sukcesu, prawniczkę z zawsze gotowym planem na przyszłość, rozstawionymi wokół ludzkimi pionkami i celem na horyzoncie. Jej inteligencja tnie powietrze ostrzem ironii. Jej ciało, mimo słabości, wciąż chce zostać zaspokojone. Chce, a nie zawsze już może. Odwrotnie Łucja: kiedyś pewnie "ta druga", bardziej wycofana i wrażliwsza. W konfrontacji z chorującą siostrą będzie musiała, być może po raz pierwszy, wytyczyć granice i nazwać własne pragnienia. Nieradkiewicz poruszająco godzi niepewność swojej bohaterki z młodzieńczą witalnością i spontanicznością. Pozwala jej także dojrzeć do buntu i zawalczyć o swoje.W "Lęku" dostajemy więc pełnoprawne kino drogi. Podróż przez Europę kształtuje i zbliża dwie siostrzane dusze, zanim ciała na zawsze się od siebie oddzielą. Migotliwość tej relacji wystarcza aż nadto. Publicystyki tu brak, a subtelność (z jednym budzącym wątpliwość wyjątkiem) jest główną siłą twórców, ukazujących fizyczne cierpienie tylko tam, gdzie to konieczne. Kamera Bogumiła Godfrejowa pozwala wybrzmieć doskonałemu aktorstwu, a w momentach kulminacji nie wali na odlew, lecz cicho towarzyszy bohaterkom. "Lękowi" zaś cicho towarzyszy twórczość Bergmana – raz nawet wizualnie cytowanego tu twórcy " Szeptów i krzyków ".W przeciwieństwie do niniejszej recenzji fabuła nie wykłada tematu wprost, przez większość seansu opiera się na przemilczeniach. Dzięki temu ma szansę wybrzmieć tytułowy lęk: przed śmiercią, przed granicami ciała i przed licznymi tabu, w jakie uwikłane są nasze ciała. Mowa także o lęku przed rozmową: o tym, co przed nami, i o tym, co zostawiamy za sobą, umierając. Także o granicach wolności naszych bliskich, o bólu, który da się tolerować, o oddaniu, które nie powinno być heroiczne, i o goryczy odchodzenia. Wreszcie o miłości, która zawsze jest jakoś egoistyczna, i o egoizmie, który jest przecież tak ludzki. Tematów do przegadania sporo. Dobrze, że polscy twórcy wreszcie mają odwagę je podjąć.