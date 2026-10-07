Recenzja filmu Znachor (1981) Znachor (1981) Jerzy Hoffman Jerzy Bińczycki Anna Dymna

Proszę państwa… Hoffman zrobił najlepszego "Znachora"

Wybitnego chirurga Rafała Wilczura opuszcza żona, zabierając ze sobą ich córkę. Załamany profesor zostaje wkrótce napadnięty i traci pamięć. Przez kolejne lata żyje jako Antoni Kosiba, nie