12. Mastercard Off Camera: Policjantka i złodzieje

, reż. Karyn Kusama Zaiste, "destroyer". W filmie Karyn Kusamy Nicole Kidman przeprowadza klasyczny aktorski fortel, który jakiś cynik mógłby nazwać "manewrem oscarowym". Idea jest prosta i polega na totalnym – właśnie – zniszczeniu swojego wizerunku. Na wytępieniu śladów hollywoodzkiego gwiazdorstwa z wybotoksowanej twarzy i przetrenowanego ciała. Schudnij lub przytyj, wyhoduj wory pod oczami, załóż brzydką perukę, oszpeć się. Stwórz iluzję brzydoty, w służbie ekranowej prawdy i z nadzieją na nominacje do jakichś prestiżowych nagród. Działało już wielokrotnie, zadziała jeszcze nie raz, nic więc dziwnego, że marketingdał się sprowadzić do "odgwiazdorzonej" twarzy Nicole Kidman . To jednak manewr udany połowicznie – nie tylko dlatego, że nie dowiózł Kidman na oscarową galę. Aktorka "dowozi" przecież transformację, ale to wciąż rola warta lepszego filmu.Policjantkę Erin Bell poznajemy, gdy budzi się w samochodzie gdzieś pod mostem, ewidentnie nie pierwszy raz w karierze. Zaraz z trudem wytacza się z auta, by obejrzeć kolejne miejsce zbrodni: dzień jak co dzień na służbie. Kidman daje odczuć tę wyniszczającą rutynę każdym porem swojego ciała. Brzydka fryzura i maska zmęczenia to jedno, równie ważna jest cała reszta. Aktorka tworzy postać kompleksowo: trupią sylwetką, topornym chodem, oszczędną mimiką jakby zmumifikowanej twarzy. A przede wszystkim chłodnym spojrzeniem oczu, które widziały niejedno, czego nie sposób odwidzieć. I faktycznie: rzut oka na kolejną ofiarę zza żółtej policyjnej taśmy odsyła Erin z powrotem do sprawy sprzed kilkunastu lat. Policjantka musi skonfrontować się z własną przeszłością, z momentem, gdy wprawiła w ruch machinę autodestrukcji.Strategia Kusamy przypomina tu nieco metodę Lynne Ramsay celuje bowiem do dwóch bramek jednocześnie: to tyleż standardowy thriller neo-noir ze zwyczajową kryminalną intryżką, co próba dekonstrukcji gatunku. Zmora z przeszłości powraca i policjantka musi odwiedzić stare śmiecie, by domknąć sprawę z czasów, gdy infiltrowała szajkę bankowych rabusiów. Stara śpiewka: oto etatowy zniszczony przez życie "detektyw" przedzierający się przez galerię antypatycznych mieszkańców Złego Świata w próbie przechylenia szali. Nawet ów egzystencjalny, moralitetowy sznyt nie jest niczym nowym. To przecież równie obowiązkowy składnik konwencji "noir", co cięte odzywki, agresywne przesłuchania, bójki na pięści i strzelaniny. Żadnego z tych elementów wnie brakuje, ale Kusama – niczym Ramsay –konsekwentnie nie chce dać nam gatunkowego spełnienia.