12. Mastercard OFF CAMERA: Konkurs Polskich Filmów Fabularnych

10 wybranych polskich filmów walczy o Nagrodę Kulczyk Foundation. Do kogo może trafić 300 000 złotych?Miejscem akcji nowego filmu Jacka Borcucha jest etruskie miasto Volterra. Wszyscy się tu znają i szanują. Na niewielkim wzgórzu stoi dom Marii – polskiej poetki, laureatki Nagrody Nobla, autorytetu moralnego. Jej życie zostaje jednak wywrócone do góry nogami, gdy otrzymuje szokującą wiadomość o tragicznym wydarzeniu. Pod wpływem emocji, podczas uroczystości nadania tytułu honorowego obywatela miasta, zamiast kurtuazyjnych podziękowań Maria wygłasza mocno niepoprawną politycznie mowęto pełen otwartych pytań głos w sprawie kryzysu uchodźczego. Ozdobą filmu jest znakomita rola Krystyny Jandy , za którą nagrodzona została podczas tegorocznego festiwalu Sundance. Agnieszki Smoczyńskiej to film inspirowany prawdziwą historią. Fabuła zbudowana jest na wątpliwości związanej nie tylko z przeszłością, ale i tym, co będzie. Atmosferę opresji głównej bohaterki – w tę rolę wciela się Gabriela Muskała , będąca też autorką scenariusza – potęgują klimatyczne zdjęcia oraz oddziałująca mocno na zmysły ścieżka dźwiękowa.Akcja pełnometrażowego debiutu popularnego aktora Wojciecha Solarza rozgrywa się na polskiej prowincji, a konkretniej w pewnej wsi na Podlasiu. Główny bohater filmuto młody chłopak (grany zresztą przez samego reżysera), który spędza całe dnie, przesiadując na leśnej ambonie, gdzie wypatruje grasującego w okolicy drapieżnika. Jakież jest jego zdziwienie, gdy zamiast tego pewnego wieczoru w jednym z domów dostrzega poruszające się okna. W filmie można dopatrzeć inspiracji poetyką realizmu magicznego.przenosi widzów do wczesnego średniowiecza. Na ostatnią pogańską wyspę, cudem uniknąwszy śmierci, dociera rycerz Willibrord ( Krzysztof Pieczyński ). Dawno zginąłby, gdyby nie pomoc Bezimiennego – pełnego ideałów chłopaka, skrywającego przed światem prawdziwą tożsamość. W filmie Bartosza Konopki widać inspiracje klasykami: Rolandem Joffé Nicolasem Windingiem Refnem czy Wernerem Herzogiem to wypełniona symboliką i zrealizowana z inscenizacyjnym rozmachem opowieść o konfrontacji miłości z nienawiścią, dialogu z przemocą oraz szaleństwa z zasadami.Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych zaginięć dzieci, do miasta przybywa dziennikarka Alicja Tabor. Chce poznać rodziny zaginionych i rozwikłać zagadkę, wobec której nawet policja okazuje się bezsilna. Wponura intryga kryminalna połączy w jedno zaginięcia dzieci, wojenną przeszłość, legendę zaginionego skarbu oraz losy samej Alicji. Film Borysa Lankosza to ekranizacja głośnej powieści Joanny Bator pod tym samym tytułem. Ta baśń dla dorosłych wymyka się gatunkowym szufladkom i prostym definicjom. Galeria nieszablonowych postaci, duszna atmosfera stworzona w dużej mierze za sprawą zdjęć Marcina Koszałki oraz oryginalna reżyserska wizja przekładają się na film bardzo mocno oddziałujący na nasze zmysły.O nagrodę Kulczyk Foundation – 300 000 złotych – walczy 10 polskich tytułów. Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Obraz świata / Świat w obrazach". 12. edycjajużzaczyna się w Krakowie.