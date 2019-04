12. Mastercard OFF CAMERA: Konkurs Polskich Filmów Fabularnych

Czym żyje polskie kino? Co interesuje reżyserki i reżyserów? Jak na polskie produkcje spojrzy Międzynarodowe Jury, które oceni 10 filmów w Konkursie PolskimDrugi film Jagody Szelc – laureatki Krakowskiej Nagrody Filmowej - jest zarazem dyplomem aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.imponuje w równej mierze kreatywnymi rozwiązaniami, co oryginalnością. Reżyserka pozostaje wierna swojej artystycznej wizji opartej na specyficznym podejściu do fabuły, nieoczywistości, klimacie tajemnicy, który wyraża się w obrazie i dźwięku.przypomina, że kino to sensualne doświadczenie.Tytułowym bohaterem pełnometrażowego debiutu Aleksandra Pietrzaka jest uporządkowany nauczyciel plastyki, który ma wyjątkowo skomplikowaną relację z ojcem.to opowieść o niełatwych, chwilami toksycznych relacjach pomiędzy ojcem a synem, które stają się sposobem na obserwację rzeczywistości - pełnej absurdów, z pozoru nic nieznaczących przypadków, a jednocześnie ciepłą i przez dłuższe momenty zabawną. Juliusz to dla debiutanta skok na głęboką wodę, w końcu wielu reżyserów powtarza, że komedia jest najtrudniejszym z filmowych gatunków.Maciej Kornet (doskonała rola Jacka Braciaka ) wraz z 17-letnią córką Wiktorią podróżują po Polsce wysłużonym vanem, a ich trasę wyznaczają organizowane w kolejnych miastach turnieje tenisowe. Dziewczyna jest oczkiem w głowie ojca, który marzy o tym, by zrobiła wielką sportową karierę. On z kolei jest dla niej całym światem. Łukasz Grzegorzek korzysta w filmie z własnych doświadczeń, w końcu sam przed laty był dobrze zapowiadającym się tenisistą, trenowanym przez ojca. Tym razem wybiera do tego sprawdzoną formułę kina drogi. Bezpretensjonalny ton łączy się wz melancholią, a humor z poczuciem, że to film na ważny temat. Mądry, skłaniający do refleksji, a jednocześnie lekki i świeży.Jest rok 2016. Polacy żyją mistrzostwami świata w piłce nożnej. Z mediów docierają również coraz bardziej niepokojące wieści na temat konfliktu w Syrii oraz fali uchodźców uciekających do Europy przez tzw. szlak bałkański. Julia i Piotr są dobrze sytuowaną parą z dużego miasta. Dystans dzielący ich eleganckie mieszkanie w Warszawie od obozów uchodźców w Grecji i Macedonii to niespełna dwa tysiące kilometrów Niebawem stanie się jeszcze krótszySpołeczno-polityczny kontekst filmu Klary Kochańskiej Kaspra Bajona staje się przyczynkiem do snucia subtelnej opowieści o poszukiwaniu tożsamości, niełatwym wychodzeniu poza strefę własnego komfortu.to rozpisane na dwa głosy – Julii Kijowskiej Piotra Borowskiego – niespieszne kino drogi.Każda z trzech bohaterek filmu Kingi Dębskiej stąpa po kruchym lodzie, a wydarzenia, do których dojdzie, sprawią, że bardzo łatwo może się on pod nimi zapaść. Czy wspierane przez rodziny i przyjaciół bohaterki zdążą w porę pokonać własne demony? Reżyserka nie traktuje swoich postaci z góry. Obrazując ich codzienne piekło, nie stara się moralizować ani też na siłę szukać usprawiedliwień. Stara się być obiektywna, wykazując przy tym dużą empatię, której reżyserom często brakuje. W dodatku Agata Kulesza Dorota Kolak tworzą fascynujące role kobiet zmuszonych do stawienia czoła własnym słabościom.Do kogo trafi nagroda Kulczyk Foundation - 300 000 PLN, przekonamy się jużKonkurs Polskich Filmów Fabularnych to część projektu "Obraz świata / Świat w obrazach" realizowanego podczas 12. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Więcej informacji można znaleźć na