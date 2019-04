12. Mastercard OFF CAMERA: Jury Konkursu Polskich Filmów

Laureatka Oscara za rolę w filmie, Dyrektor Programowa Festiwalu Filmowego Sundance, reżyserka castingu przy takich produkcjach jakoraz jeden z najważniejszych europejskich krytyków filmowych ocenią 10 filmów w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych podczasJury przewodniczy Marcia Gay Harden . Aktorka zagrała w ponad 60 filmach, obok takich gwiazd jak: Robin Williams Brad Pitt czy Anthony Hopkins . Ma na koncie Oscara za drugoplanową rolę w filmiew reżyserii Eda Harrisa . Popularność i uznanie krytyków zyskała dzięki filmom:braci Coen Clinta Eastwooda czy. Wystąpiła również w ekranizacji międzynarodowego bestsellera Laura Rosenthal to wielokrotnie nagradzana reżyserka castingu, która od 25 lat współpracuje z renomowanymi reżyserami filmowymi i artystami wizualnymi, takimi jak Todd Haynes Francesco Vezzoli . Jest laureatką nagród Emmy za. Dzięki niej wzachwyciła nas Catherine Zeta-Jones, a Jude Law został.... Odpowiadała za dobór obsady w takich filmach jak:z wyjątkową rolą Cate Blanchett oraz wielokrotnie nagradzanegoKim Yutani czuwa nad selekcją filmów, które pojawią się podczas corocznego święta kina niezależnego, Festiwalu Filmowego Sundance. Rok temu objęła rolę dyrektora programowego, jednak o jego prestiż i budowanie marki dbała od wielu lat. Reprezentowała Instytut Sundance, zasiadając w jury międzynarodowych konkursów i budując relacje z najważniejszymi osobistościami kina niezależnego. Znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi azjatyckiego pochodzenia związanych z kulturą. Jonathan Romney to jeden z najbardziej błyskotliwych i przenikliwych krytyków filmowych w Wielkiej Brytanii. Jego recenzje regularnie pojawiają się w The Independent, The Observer czy międzynarodowym magazynie branżowym Sight & Sound.Do kogo trafi nagroda Kulczyk Foundation - 300 000 PLN, przekonamy się już 4 maja. Konkurs Polskich Filmów Fabularnych to część projektu Obraz świata / Świat w obrazach realizowanego podczas 12. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Więcej informacji o programie można znaleźć na www.offcamera.pl