OFF CAMERA: Konkurs Główny - do kogo trafi 100 000 USD?

Dwa konkursy festiwalowe, pokazy filmowe nad Wisłą i na dachach krakowskich kamienic, goście z całego świata - tak zapowiada się 12. edycja. Jakie filmy będą walczyć o Krakowską Nagrodę Filmową?W imponującym debiucie Camilli Strøm Henriksen inteligentnie odwraca tradycyjne role przypisane matkom i córkom, ukazując skomplikowaną rzeczywistość nastoletniej dziewczyny, zbyt szybko zmuszonej przez okoliczności do tego, żeby dorosnąć. Wz pozoru realistyczna narracja zostaje przez reżyserkę przełamana bardziej surrealistycznymi scenami, niczym z koszmaru, jaki potencjalnie śnić może odważna, nastoletnia Jill.- imponująco dojrzały debiut pochodzącej z Cypru reżyserki Toni Mishiali , z wybitną i wyciszoną rolą Stelli Fyrogeni , to z jednej strony bezlitosna i słuszna krytyka patriarchalnego systemu, z drugiej zaś – próba stworzenia silnej reprezentacji filmowej starzejącej się kobiety, figury spychanej przez seksistowską i przesiąkniętą kultem młodości kulturę na marginesy widzialności.O tym, że czasem niełatwo kontynuować rodzinne tradycje, dobrze wie główna bohaterka debiutu Mikea Aherna i Endy Loughman. Tragicznie zmarły ojciec Rose był znanym z telewizyjnego show pogromcą duchów, który przekonywał, że towarzyszą nam one na co dzień niemal w każdej czynności. Kobieta bez wątpienia odziedziczyła jego "talent".to prawdziwy gatunkowy miks, łączący horror, komedię oraz romans. Paradoksalnie w tej zwariowanej i energetycznej opowieści o duchach bardzo wiele mówi się też o zwykłych, ludzkich odruchach.Akcja mrocznego, klaustrofobicznego thrillerarozgrywa się w Danii, choć równie dobrze mogłaby mieć miejsce w wielu innych europejskich krajach. Mający spore doświadczenie w krótkim metrażu debiutant Ulaa Salim mówi bowiem o jednym z najważniejszych problemów, jakiemu czoła stawić musi dzisiejsza Europa. O radykalizmie – po obu stronach, rosnącej nienawiści oraz nietolerancji do wszystkiego, co odmienne.W swoim debiutanckim filmie Reinaldo Marcus Green obrazuje mechanizm tego, jakie konsekwencje dla całej społeczności może mieć pojedynczy akt przemocy. Staje się nim śmierć czarnoskórego mężczyzny zastrzelonego przez policjanta podczas rutynowej kontroli na Brooklynie. Każdy z bohaterówma wiele do stracenia. Każdy zmaga się z moralnym dylematem, próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, kim tak naprawdę jest.Konkurs Główny "Wytyczanie drogi" to część projektu "Obraz świata / Świat w obrazach" realizowanego podczas, odbywającego się oddo2019 roku.