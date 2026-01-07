Béla Tarr – ku pamięci. Wspominamy zmarłego reżysera

O "Szatańskim tangu" po raz pierwszy usłyszałem w liceum. Niemal ośmiogodzinny film-mem, szaleńcza ciekawostka onieśmielająca nastolatka, zwłaszcza w czasach, zanim jeszcze każdy losowy blockbuster zaczął trwać ponad 180 minut. Nim zasiadłem do seansu, musiały minąć lata. W międzyczasie przez kina przetruchtał "Koń turyński", ja stopniowo zanurzałem się coraz głębiej w zakamarki X muzy i zdecydowałem się związać z nią swoje życie, lecz lęk nie malał. "Szatańskie tango" z żartu przemieniło się w swoiste sacrum – obraz, którego nie czułem się godny.
Zdaje się, że ta zmiana statusu najbardziej znanego dzieła Węgra była w minionej dekadzie powszechna. Z kazamatów "Filmowego neomodernizmu" Rafała Syski "Szatańskie tango" zaczęło trafiać do kin, być dyskutowane i oglądane coraz szerzej, także przez coraz młodszych widzów. Jednocześnie filmowi bogowie robili sobie ze mnie żarty. Pierwszy warszawski pokaz – dzień wcześniej skręciłem kostkę. Drugi – dopadło mnie jedyne w życiu zapalenie oskrzeli. Moja msza była więc prywatna, telewizyjna, lecz szczera – niczym nabożeństwo schorowanej staruszki niezdolnej już do opuszczenia domu. Na zawsze jednak pozostała w pamięci, tak jak analogiczne seanse "Harmonii Werckmeistera
" czy "Potępienia
" i – podobnie jak one – coś we mnie zmieniła, dotknęła.
Gdy dziewiątego października 2025 roku László Krasznahorkai
został ogłoszony laureatem literackiego Nobla, powszechną reakcją było: "no wreszcie". Tych 11 milionów szwedzkich koron zdawało się od dekad Węgrowi przeznaczonych. Jednak czy jego "przekonująca i wizjonerska twórczość, która w obliczu apokaliptycznego lęku potwierdza moc sztuki", miałaby choćby porównywalną rozpoznawalność na świecie i pozycję, gdyby nie jej wybitne filmowe adaptacje? Kiedy Krasznahorkai przemawiał w Sztokholmie, mijało już niemal piętnaście lat od "Konia turyńskiego
" – wielkiego pożegnania Tarra z kinem oraz ostatniej ekranowej współpracy duetu przyjaciół. Reżyser sam wywołał swój prywatny koniec świata.
Zanim jeszcze Béla Tarr
stał się artystą, który "w radykalny sposób przeformułował relację między czasem ekranowym i doświadczeniem widza", jak głosi jeden z nekrologów, był przez rodziców ukierunkowywany w stronę teatru. Jego ojciec – też Béla Tarr – był głównym scenografem węgierskiej opery narodowej, matka, Mari, zaś reżyserką sceniczną i teatru telewizji. Wspólnie zachęcali swojego pierworodnego do zainteresowania się sztukami wizualnymi, a ten odwdzięczył się wielką pasją: na czternaste urodziny dostał kamerę 8 mm, a już dwa lata później wspólnie z przyjaciółmi otrzymał nagrodę na festiwalu filmów amatorskich za dokument "Vendégmunkások
" o młodych działaczach Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. Przy okazji podpadał komunistycznej władzy, która w odwecie uniemożliwiła mu studiowanie filozofii.
Tarr chwytał się więc różnych fuch, takich jak praca w stoczni czy w recepcji, gdzie wyrwał się z bezpiecznych murów inteligenckiego domu, poznając trudy życia zwykłych, często bardzo ubogich robotników i ich rodzin. Wtedy zaostrzyły się jego społeczne i solidarnościowe poglądy oraz wiara w wartość każdego człowieka, które potem znajdowały odbicie w każdym z jego filmów, wyzierając spod pozornego nihilizmu. Fizyczną pracę późniejszy rewolucjonista kina łączył z działalnością w Studiu Béli Balázsa, gdzie młodzi filmowcy szkolili się w awangardowych eksperymentach poza zasięgiem czujnych oczu państwowej cenzury. Tam narodziła się tak zwana szkoła budapesztańska, usiłująca uchwycić szczery portret społeczeństwa, zarówno w aspekcie duchowym, jak i ekonomicznym, przy pomocy narzędzi cinéma vérité
i amatorskiego sprzętu. To właśnie w ramach tego nurtu powstało "Ognisko zapalne" – reżyserski debiut Tarra, ukończony w wieku ledwie 22 lat, co czyniło go najmłodszym filmowcem w historii węgierskiego kina.
"Ognisko zapalne
" i następujące po nim kolejne dwie części trylogii proletariackiej – "Outsider
" oraz "Ludzie z prefabrykatów
" – nie mogłyby być bardziej odległe od późniejszych projektów Tarra i Krasznahorkaiego. Nie ma w nich miejsca na wymuskane malarskie kadry cytujące Pietera Bruegla czy Hieronima Boscha ani na powstające tygodniami sceny znane z "Szatańskiego tanga". Zamiast tego reżyser za pomocą kamery wbija się w rzeczywistość, balansując na granicy społecznej fikcji i dokumentu, lecz zachowując charakterystyczne, niespieszne tempo. W tej wczesnej twórczości, pozbawionej wodotrysków artystycznej maestrii sprowadzającej odbiór w stronę quasi-religijnej ekstazy, najbardziej odbija się ideologiczna i polityczna strona Węgra. Chociaż teraz w odniesieniu do Tarra często pojawia się nazwisko Andrieja Tarkowskiego
, to po premierze "Ogniska zapalnego
" padały raczej porównania do Kena Loacha
czy Johna Cassavetesa
.
"Ognisko zapalne"
Do tej przyziemności powrócił zresztą na sam koniec życia, gdy pożegnał się z konwencjonalnym kinem. W 2019 roku w ramach Wiener Festwochen zaprezentował "Missing People
" – audiowizualny eksponat łączący scenograficzną wystawę z ruchomymi obrazami. W przestrzeni pustego pomieszczenia zaaranżował pozostałości po bankiecie przywodzącym na myśl te towarzyszące filmowym premierom: wysokie stoły, brudne talerze, potłuczone kieliszki z resztkami wina. Gdzieś obok, na stercie, piętrzyły się brudne ubrania, wózki na złom, kule, foliówki i niewyprane koce – przedmioty kojarzone z osobami w kryzysie bezdomności, zapewne faktycznie do nich należące. Na ekranie – około dwie setki przedstawicieli tej najuboższej grupy społecznej Wiednia, sfilmowani zarówno podczas samej imprezy, której szczątki teraz otaczały publiczność, jak i w trakcie prozy życia.
Tarr wspólnie z operatorem Fredem Kelemenem
spędzili przeszło pół roku w przytułkach i noclegowniach, zdobywając zaufanie bezdomnych po to, by nadać głos ich milczeniu. Reżyser powtarzał, że to nie jego powrót do kina, lecz uwertura – prawdziwy epilog kariery. W swoim ostatnim dziele autor "Potępienia
" zderza uprzywilejowaną elitę gości festiwalu z tą częścią bytu, którą ignorują, obwiniając cierpiących za ich los, zamiast dostrzec własny egoizm. Może to idealistyczne, a pewnie raczej pozbawione złudzeń co do mocy sztuki, ale w dosadny sposób powtarza ikoniczną scenę z "Harmonii Werckmeistera", gdy demolujący szpital tłum zastaje nagiego starca stojącego z opuszczoną głową w wannie.
Tak Tarr zakończył swoją twórczość – podsumował cztery dekady wytyczania nowych ścieżek kina i przekraczania granic sztuki. Dziś, gdy nadeszła pora wspominania, a w sercu X muzy pojawiła się gigantyczna wyrwa, właśnie o tym głębokim humanizmie musimy pamiętać najmocniej. Dlatego żegnając go w tym tekście, nie piszę o stworzonym w dwóch ujęciach "Makbecie
", niemal dekadzie pracy nad "Szatańskim tangiem
" czy o tym, jak współpraca z Krasznahorkaiem stała się kamieniem węgielnym nurtu slow cinema
. Nie zamierzam też, wzorem niektórych badaczy, liczyć długości każdego ujęcia czy przywoływać niezliczonych nazwisk zainspirowanych nim reżyserów. Na to wszystko będzie jeszcze czas.
Teraz pozostańmy z wezwaniem, jakie w 2016 roku rzucił nam mistrz: "Hej, bądźcie bardziej radykalni niż ja!". A potem napijmy się pálinki i pomyślmy o drugim człowieku, może przy seansie "Człowieka z Londynu
".
PS: Wciąż nie widziałem w kinie "Szatańskiego tanga
" – już się boję, w jaki sposób tym razem organizm mi to uniemożliwi.