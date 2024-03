"1670": będzie 2. sezon? Netflix podjął decyzję w sprawie Jana Pawła

"1670" powraca!





Scenariusz tak, jak przy pierwszym sezonie serialu, pisze. Stanowiska producentów ponownie piastują serialu są Ivo Krankowski Jan Kwieciński . Za produkcję odpowiada Akson Studio.Premiera pierwszego sezonu "1670" miała miejsce 13 grudnia 2023 roku, a jego eksplodująca popularność i entuzjastyczny odbiór widzów sprawił, że tytuł utrzymywał się na liście TOP 10 w Polsce przez 11 tygodni.- komediowa opowieść o szlachcicu z ambicją zapisania się na kartach historii jako największy Jan Paweł w historii Polski - nie tylko podbił serca widzów i krytyków, ale też stał się popkulturowym fenomenem na skalę kraju.- przyznaje Kuba Razowski odpowiedzialny za produkcję seriali Netfliksa w Polsce -Produkcja Netfliksa została doceniona nie tylko przez widzów, ale i branżę filmową - Polska Akademia Filmowa nagrodziła "1670" statuetką Orła dla najlepszego serialu fabularnego. Jakub Rużyłło otrzymał z kolei nagrodę Polskiej Gildii Scenarzystów.Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego: na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku… W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!W serialuw roli oddanego rodzinie i tradycji szlachcica Jana, który ma ambicje zapisać się na kartach historii Polski, zobaczymy Bartłomieja Topę Katarzyna Herman wcieli się w postać Zofii, żony Jana, pokładającej większą wiarę w wolę Stworzyciela, niż siłę sprawczą męża. Anielę, najmłodsze dziecko Zofii i Jana, którą wybitnie uwiera ciasnota konwenansów XVII wieku, zagra Martyna Byczkowska . W rolę jej starszych braci, Stanisława i Jakuba, wcielą się odpowiednio Michał Balicki Michał Sikorski . Do portretu rodu Adamczewskich dołączy również Dobromir Dymecki w roli Bogdana - szlachcica czystej krwi i brata Zofii, który brał udział we wszystkich najważniejszych klęskach polskiej armii. W roli sąsiada rodziny, Andrzeja, z którym Janowi przyszło dzielić wpływy we wsi, zobaczymy Andrzeja Kłaka . Tymczasem Kirył Pietruczuk wcieli się w postać chłopa Macieja, który w ramach programu wymiany chłopskiej Erasmus przybył do Polski z Litwy i szybko staje się częścią świata kreowanego przez sarmacką fantazję.