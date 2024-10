Zobaczcie pierwsze zdjęcia z planu drugiego sezonu serialu "1670"

Zobacz pierwsze zdjęcia z planu drugiego sezonu "1670"

















"1670" - o czym był pierwszy sezon?

Zobaczcie program Serial Killers, w którym oceniamy pierwszy sezon serialu "1670"

– mówi Maciej Buchwald , reżyser serialu " 1670 ". –– zdradza pomysłodawca i autor scenariusza " 1670 ", Jakub Rużyłło Pierwszy sezon " 1670 " koncentruje się na losach Jana, głowy szlacheckiej rodziny i właściciela (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, który marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego: na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku… W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!W serialu wystąpili między innymi Bartłomiej Topa Martyna Byczkowska . Premiera drugiego sezonu planowana jest na 2025 rok - jak na razie ta ogólna informacja jest jedyną, którą podzielił się z nami portal streamingowy Netflix. Przypomnijmy, że pierwszy sezon produkcji był ogromnym sukcesem; serial przez 11 kolejnych tygodni utrzymywał się na polskiej liście TOP 10 na platformie.