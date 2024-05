Michał Sikorski, znany z “1670” na Pyrkonie!

Zobacz zwiastun "1670"

Michała na pewno doskonale znacie z fenomenalnej roli Ojca Jakuba w netflixowym serialu “ 1670 ”, ale to tylko jedna z jego twarzy. Nie tylko jest obiecującym aktorem filmowo-serialowym, ale też z powodzeniem radzi sobie na deskach teatralnych, za co nie raz był doceniany. Został wyróżniany był m.in. za rolę w spektaklu “Zachodnie wybrzeże” na 37. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi oraz za swój debiut aktorski w filmie “ Sonata ” podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Festiwalu Off Camera w Krakowie. W latach 2019-2023 był członkiem zespołu aktorskiego Teatru Polskiego w Poznaniu.Aktora od niedawna można śledzić na Tiktoku, gdzie w miesiąc zgromadził ponad 100 tys. obserwujących, nagrywając filmiki o charakterze rozrywkowym.Jeśli więc jesteście ciekawi, jak wyglądają kulisy powstawania netflixowskiego hitu albo poszukujecie porad jak rozpocząć swoją karierę aktorską - niezależnie czy filmową, czy teatralną - koniecznie zaplanujcie sobie udział w spotkaniu z Michałem na Pyrkonie! Wydarzenie odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich już 14-16 czerwca.