"365 dni: Ten dzień": Zobacz zwiastun i pierwsze zdjęcia z planu

Netflix udostępnił zwiastun filmu " 365 dni: Ten dzień ", czyli adaptacji kolejnej części erotycznego cyklu Blanki Lipińskiej . Film zadebiutuje w serwisie już 27 kwietnia. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej:, skomentował Łukasz Kłuskiewicz, odpowiedzialny w serwisie Netflix za pozyskiwanie lokalnych treści w Europie Środkowo-Wschodniej.Ekranizacja powieści Blanki Lipińskiej zapisała się w historii kina jako pierwsza polska produkcja nominowana do Złotych Malin. Mimo to film trafił na listę Top 10 serwisu Netflix w ponad 90 krajach.Laura i Massimo znów są razem, gorętsi niż kiedykolwiek. Niestety, sprawy komplikują rodzinne więzi Massimo i tajemniczy mężczyzna, który pojawia się w życiu Laury, pragnąc zdobyć jej serce i zaufanie... za wszelką cenę.Do swoich ról powrócą znani z pierwszej części Michele Morrone Otar Saralidze . Do obsady dołączy Simone Susinna , który wcieli się w nową postać, Nacho. Za kamerą ponownie stanął duet Barbara Białowąs Tomasz Mandes , a sama Lipińska współpracowała nad scenariuszem.