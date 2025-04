CANNES 2025: Nowy film laureatki Złotej Palmy podzieli widzów? Tak zapowiada się "Alpha" Julii Ducournau

O czym opowie "Alpha" Julii Ducournau?

Kim jest Julia Ducournau?

Zobacz zwiastun "Titane"

Jeszcze wczoraj wieczorem los nowego filmu Julli Ducournau nie był podobno przesądzony.Komisja selekcyjna uszanowała jej wolę jako laureatki Złotej Palmy.Jego akcja rozgrywa się w latach 80. Główną bohaterką jest 11-letnia Alpha, dziewczynka mieszkająca w fikcyjnym mieście zainspirowanym Nowym Jorkiem. Światem wstrząsa epidemia AIDS i jedno z jej rodziców zapada na chorobę, zmuszając dziewczynkę do konfrontacji ze śmiertelnością.W obsadzie znaleźli sięznajdziecie listę tytułów, które powalczą w tym roku o Złotą Palmę. Julia Ducournau to francuska reżyserka i scenarzystka. Zadebiutowała zrealizowanym wspólnie z Virgile'em Bramlym telewizyjnym komediodramatem "Manage". Jej pierwszy samodzielny film – opowiadające o odkrywającej kanibalistyczne skłonności studentce weterynarii " Mięso " – zadebiutowało na festiwalu w Cannes, gdzie zostało uhonorowane nagrodą FIPRESCI. Drugi film – " Titane " – przyniósł reżyserce Złotą Palmę. W jej filmografii znajdziemy też odcinki seriali " Servant " i " Nowy styl ". Jak podaje blog World of Reel, Ducournau pracuje także nad swoim serialem, który powstaje dla wytwórni A24. Projekt jest jednak na bardzo wczesnym etapie rozwoju i właściwie nic o nim nie wiadomo.W 2021 roku film " Titane " przyniósł Julii Ducournau Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Przypominamy jego zwiastun: