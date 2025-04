"Amator": Recenzja. Bond, Hunt, Bourne czy Rami Malek?

recenzja filmu "Amator"

Zwiastun filmu "Amator"

Czy Malek w tej roli dorównuje swoim kolegom po fachu: Bondowi, Huntowi i Bourne'owi? Jakub Popielecki pisze o nim:Czy tyle wystarczy na udany seans?Fragment recenzji Jakuba Popieleckiego znajdziecie poniżej. Cała jest już dostępna na karcieautor: Jakub PopieleckiFilm szpiegowski – podobnie jak szanujący się szpieg – niejedną ma twarz. Raz elegancja i przepych Jamesa Bonda , raz cyrkowe popisy Ethana Hunta , raz roztrzęsiona kamera Jasona Bourne'a. Raz bezpretensjonalne zabili-go-i-uciekł " Uprowadzonej ", raz misterna rozgrywka szachowa " Tinker Tailor Soldier Spy ", raz polityczny moralniak " Wroga numer jeden ". A czasem wszystko na raz. " Amator " w reżyserii Jamesa Hawesa jest właśnie takim filmem szpiegowskiego środka: krzyżuje się tu bowiem wiele ścieżek gatunku. Twórcy próbują połączyć ambicje artystyczne z ambicją, żeby dobrze się to oglądało przy popcornie. I jak to z kompromisami bywa, udaje się połowicznie, bo tryby sprzecznych konwencji wciąż krzyżują sobie szyki. Ale jeśli " Amator " nie dorasta do aspiracji zostania poważnym agentem, to popcornową misję wypełnia jak należy. Tytuł wprowadza zatem w błąd: to nie kino amatorskie, tylko rzemieślnicze.Za fundament fabuły posłużyła powieść Roberta Littella , którą zekranizowano już raz: w " Amatorze " z 1981 roku główną rolę zagrał John Savage . W 2025 pałeczkę przejmuje Rami Malek . Wciela się on w analityka CIA Charliego Hellera, którego żona ( Rachel Brosnahan ) zostaje zabita w zamachu terrorystycznym. Chociaż brakuje mu przeszkolenia w tak zwanym "polu", Heller postanawia osobiście dokonać zemsty na sprawcach. Szantażuje więc swoich przełożonych, by dali mu pozwolenie, i wyrusza na osobistą krucjatę. A to, co wydaje się dyskwalifikować go już w przedbiegach, okazuje się jego największym atutem. Charlie nie potrzebuje bondowskich gadżetów, huntowskich akrobacji ani bourne'owskich kopniaków, bo umie hakować. Ten nerd ma komputer i nie zawaha się go użyć.Oczywiście Malek grał już wcześniej buntownika z laptopem (w serialu " Mr. Robot "). Podobnie jak Laurence Fishburne – odtwórca agenta Hendersona, który ma wyszkolić Charliego do zabijania – trenował już kiedyś innego hakera (mówi coś komuś ksywa Morfeusz?). Nawet przy tak oczywistych wyborach castingowych aktorstwo pozostaje mocną stroną " Amatora ". Malek ma tendencję do przesadnej ekspresji, jego wielkie oczy są tu jednak jak znalazł. Niby widać w nich przerażenie Charliego tym, co planuje zrobić. Ale już za chwilę patrzy z nich szalona determinacja gościa, który jest groźny, bo nie ma nic do stracenia.