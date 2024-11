Zwiastun "Amateur": Rami Malek nauczy się zabijać, by pomścić śmierć żony

"Amateur" – zwiastun

"Amateur" – fabuła

Jest już pierwszy zwiastun filmu " Amateur ". Rami Malek będzie się tu mścił za śmierć swojej żony. Tyle że jego bohaterowi daleko do postaci granych przez Liama Neesona . Skromny kryptolog będzie się więc musiał wiele nauczyć. Zobaczcie, jak mu to pójdzie.Bohaterem filmubędzie kryptolog pracujący dla CIA. Gdy jego żona ginie w ataku terrorystycznym w Londynie, chce za wszelką cenę złapać winnych. Osobiste zaangażowanie w sprawę przekreśla jego szanse w pracy z ramienia agencji, więc postanawia szantażować swoich szefów, aby jako agent został wyszkolony i wypuszczony w pogoń za zamachowcami.Za projekt odpowiada James Hawes . Ma on na swoim koncie sześć odcinków serialu, czyli ekranizacji cyklu Micka Herrona o oddziale agentów w brytyjskim MI5, którzy mają na swoim sumieniu poważne błędy, ale nie zostali wyrzuceni z pracy. Zamiast tego muszą znosić swojego szefa Jacksona Lamba i zajmować się najbardziej podłymi zadaniami.Malek pełni w filmie również funkcję producenta.