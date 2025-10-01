Diane Kruger zostanie AI towarzyszką Madsa Mikkelsena

W świecie zdominowanym przez temat sztucznej inteligencji nie dziwi, że AI staje się źródłem zainteresowania światowego kina. Jednym z takich przykładów jest opracowywany właśnie film "Ami". W survivalowym science fiction zobaczymy Madsa Mikkelsena, ale nie Diane Kruger. Aktorka będzie grała jedynie głosem, wcielając się w sztuczną inteligencję wspierającą mężczyznę w próbach przetrwania.
"Ami" – co wiemy?
Zdaniem dziennikarzy poralu Deadline, produkcja filmu już się rozpoczęła. Projekt ma opowiedzieć historię astronauty (Mikkelsen
), który po niespodziewanej katastrofie swojego statku rozbija się na niezbadanej planecie. Jedyną towarzyską w drodze przez nieznane będzie szepcząca mu do ucha sztuczna inteligencja Ami (Kruger
).
Getty Images © Patricia J. Garcinuno
Reżyserem produkcji jest Fernando Szurman
. Twórca pracuje na autorskim scenariuszu napisanym przez duet John Wesley Norton
i Ezequiel Martinez Jr.
Projekt wyprodukują wytwórnie Fishcorb, Capstone Studios oraz Conch Republic Films. W "Ami" najbardziej ucieszyła mnie możliwość opowiedzenia głęboko humanistycznej historii w ramach gatunku, który pozwala łączyć rozmach i intymność. Chcę przesunąć granice opowiadania science fiction, a jednocześnie zakorzenić je w emocjonalnej prawdzie. Nie robimy tylko filmu survivalowego – zapraszamy widzów w niezwykle osobistą kosmiczną podróż –
powiedział reżyser filmu Fernando Szurman
.
W tej chwili nie wiadomo, czy Mikkelsenowi
i Kruger
będą towarzyszyć na ekranie inne gwiazdy kina. Produkujące film Capstone Global odpowiada także za światową sprzedaż filmu – mówi się, że firma będzie szukać dróg dystrybucji w trakcie listopadowego American Film Market w Los Angeles.
