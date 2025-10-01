Newsy Filmy Diane Kruger zostanie AI towarzyszką Madsa Mikkelsena
Filmy

Diane Kruger zostanie AI towarzyszką Madsa Mikkelsena

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Ami%22+Diane+Kruger+i+Mads+Mikkelsen+w+survival+science+fiction.-163193
Diane Kruger zostanie AI towarzyszką Madsa Mikkelsena
źródło: Getty Images
autor: Mondadori Portfolio
W świecie zdominowanym przez temat sztucznej inteligencji nie dziwi, że AI staje się źródłem zainteresowania światowego kina. Jednym z takich przykładów jest opracowywany właśnie film "Ami". W survivalowym science fiction zobaczymy Madsa Mikkelsena, ale nie Diane Kruger. Aktorka będzie grała jedynie głosem, wcielając się w sztuczną inteligencję wspierającą mężczyznę w próbach przetrwania.

"Ami" – co wiemy?



Zdaniem dziennikarzy poralu Deadline, produkcja filmu już się rozpoczęła. Projekt ma opowiedzieć historię astronauty (Mikkelsen), który po niespodziewanej katastrofie swojego statku rozbija się na niezbadanej planecie. Jedyną towarzyską w drodze przez nieznane będzie szepcząca mu do ucha sztuczna inteligencja Ami (Kruger).

GettyImages-2235260874.jpg Getty Images © Patricia J. Garcinuno


Reżyserem produkcji jest Fernando Szurman. Twórca pracuje na autorskim scenariuszu napisanym przez duet John Wesley Norton i Ezequiel Martinez Jr. Projekt wyprodukują wytwórnie Fishcorb, Capstone Studios oraz Conch Republic Films.

W "Ami" najbardziej ucieszyła mnie możliwość opowiedzenia głęboko humanistycznej historii w ramach gatunku, który pozwala łączyć rozmach i intymność. Chcę przesunąć granice opowiadania science fiction, a jednocześnie zakorzenić je w emocjonalnej prawdzie. Nie robimy tylko filmu survivalowego – zapraszamy widzów w niezwykle osobistą kosmiczną podróż – powiedział reżyser filmu Fernando Szurman.

W tej chwili nie wiadomo, czy Mikkelsenowi i Kruger będą towarzyszyć na ekranie inne gwiazdy kina. Produkujące film Capstone Global odpowiada także za światową sprzedaż filmu – mówi się, że firma będzie szukać dróg dystrybucji w trakcie listopadowego American Film Market w Los Angeles.

"Zza grobu" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły Mads Mikkelsen

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"Teściowie 3" z milionem widzów!

Filmy

Niespodzianka! Twórca "Raidu" skończył zdjęcia do nowego filmu

Filmy

"Pszczelarz 2": Statham zmierzy się ze słynnym wrestlerem?

3 komentarze
VOD Filmy

Gwiazda serialu "Cross" zagra w "Road House 2"

Filmy

Gwiazdy "Bohemian Rhapsody" i "Fantastycznej 4" w musicalu o AIDS

1 komentarz
Seriale Filmy

To żyje! Serialowy remake "Młodego Frankensteina" w drodze na FX

VOD Filmy Multimedia

Jacob Elordi jako potwór Frankensteina na nowym plakacie

2 komentarze