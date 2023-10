"Anyone But You": Sydney Sweeney na pierwszym zdjęciu z planu. Premiera wkrótce

Co wiemy o "Anyone But You"? Zobacz pierwsze zdjęcie z planu

W " Anyone But You Glen Powell wcielają się w Beę i Bena – dawnych kolegów z klasy, którzy przybywają do Australii, by wziąć udział w weselu wspólnych przyjaciół. Kiedy okazuje się, że zaproszone są też ich dawne sympatie, bohaterowie mimo wzajemnej niechęci postanawiają udawać parę.Autorami scenariusza, luźno opartego na Szekspirowskiej komedii "Wiele hałasu o nic", są Ilana Wolpert i reżyser projektu Will Gluck . W pozostałych rolach Alexandra Shipp Sweeney pełni także obowiązki producentki wykonawczej.Niedawno mogliśmy zobaczyć Sydney Sweeney w opartym na faktach dramacie " Reality ". Zobaczcie jego zwiastun:Włosy ma spięte w niedbały kok, wzrok wlepiony w monitor. Żółte trampki nie mają sznurówek, a pod białą koszulą prześwituje podkoszulek. 25-letnia Reality Winner (w tej roli gwiazda " Euforii " – Sydney Sweeney ) jest młodą tłumaczką, która ma swoją rutynę. Po pracy prowadzi zajęcia jogi, robi zakupy na kolejne dni, sączy mrożoną kawę i publikuje selfie na Insta. W stresowych sytuacjach chroni się humorem. Reality jest pełna sprzeczności. Zauważają to agenci FBI, którzy przeszukują jej dom. Dziewczyna jest podejrzana o wydrukowanie tajnych dokumentów. Ona jednak zdaje się przejmować bardziej swoim kotem i psem, których stresuje obecność obcych mężczyzn.