"Assassin’s Creed Shadows" na Nintendo Switch 2. Jest data premiery

Gra Ubisoft w grudniu na konsoli Nintendo Switch 2

Zapowiedź "Assassin’s Creed Shadows" na Nintendo Switch 2

Assassin's Creed Shadows is coming to #NintendoSwitch2 on Dec 2! Experience Feudal Japan as shinobi Naoe or samurai Yasuke while enjoying cross-progression and touchscreen support on all menus. pic.twitter.com/UXmuJ96tDW — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 23, 2025



Po sieci krążył już plotki o tym, że gra będzie dostępna na Switch 2 od 5 grudnia. Jak się okazuje, w rzeczywistości zagrać w grę będzie można jużWersja na Switcha 2 zawierać będzie wszystkie aktualizacje, jakie gra otrzymała od Ubisoftu od swojej premiery.. Użytkownicy Switcha 2 otrzymają je dopiero w przyszłym roku.Przeżyj niesamowitą historyczną, pełną akcji przygodę rozgrywającą się w feudalnej Japonii! Wciel się w zabójczą shinobi oraz potężnego legendarnego samuraja i odkrywaj przepiękny otwarty świat w czasach chaosu. Przełączaj się płynnie między dwójką niespodziewanych sojuszników, poznaj ich wspólne przeznaczenie i zapoczątkuj w Japonii nową erę.