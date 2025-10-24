"Assassin’s Creed Shadows" na Nintendo Switch 2. Jest data premiery

Osoby, które czekały z zagraniem w "Assassin’s Creed Shadows" do premiery na Nintendo Switch 2, mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Już niedługo będzie to możliwe.
Gra Ubisoft w grudniu na konsoli Nintendo Switch 2
Po sieci krążył już plotki o tym, że gra będzie dostępna na Switch 2 od 5 grudnia. Jak się okazuje, w rzeczywistości zagrać w grę będzie można już 2 grudnia
.
Wersja na Switcha 2 zawierać będzie wszystkie aktualizacje, jakie gra otrzymała od Ubisoftu od swojej premiery. Nie będzie jednak dostępne DLC "Szpony Awaji"
. Użytkownicy Switcha 2 otrzymają je dopiero w przyszłym roku.
Przeżyj niesamowitą historyczną, pełną akcji przygodę rozgrywającą się w feudalnej Japonii! Wciel się w zabójczą shinobi oraz potężnego legendarnego samuraja i odkrywaj przepiękny otwarty świat w czasach chaosu. Przełączaj się płynnie między dwójką niespodziewanych sojuszników, poznaj ich wspólne przeznaczenie i zapoczątkuj w Japonii nową erę.
Zapowiedź "Assassin’s Creed Shadows" na Nintendo Switch 2