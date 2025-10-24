Newsy Gry "Assassin’s Creed Shadows" na Nintendo Switch 2. Jest data premiery
Gry

"Assassin’s Creed Shadows" na Nintendo Switch 2. Jest data premiery

X / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Assassin%E2%80%99s+Creed+Shadows%22+na+Nintendo+Switch+2.+Jest+data+premiery-163574
&quot;Assassin’s Creed Shadows&quot; na Nintendo Switch 2. Jest data premiery
Osoby, które czekały z zagraniem w "Assassin’s Creed Shadows" do premiery na Nintendo Switch 2, mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Już niedługo będzie to możliwe.

Gra Ubisoft w grudniu na konsoli Nintendo Switch 2



Po sieci krążył już plotki o tym, że gra będzie dostępna na Switch 2 od 5 grudnia. Jak się okazuje, w rzeczywistości zagrać w grę będzie można już 2 grudnia.

Wersja na Switcha 2 zawierać będzie wszystkie aktualizacje, jakie gra otrzymała od Ubisoftu od swojej premiery. Nie będzie jednak dostępne DLC "Szpony Awaji". Użytkownicy Switcha 2 otrzymają je dopiero w przyszłym roku.

Przeżyj niesamowitą historyczną, pełną akcji przygodę rozgrywającą się w feudalnej Japonii! Wciel się w zabójczą shinobi oraz potężnego legendarnego samuraja i odkrywaj przepiękny otwarty świat w czasach chaosu. Przełączaj się płynnie między dwójką niespodziewanych sojuszników, poznaj ich wspólne przeznaczenie i zapoczątkuj w Japonii nową erę.

Zapowiedź "Assassin’s Creed Shadows" na Nintendo Switch 2





Powiązane artykuły Assassin's Creed: Shadows

Zobacz wszystkie artykuły

Assassin's Creed: Shadows  (2025)

 Assassin's Creed: Shadows

Assassin's Creed II  (2009)

 Assassin's Creed II

Assassin's Creed  (2007)

 Assassin's Creed

Assassin's Creed: Brotherhood  (2010)

 Assassin's Creed: Brotherhood

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

AFF: Konkursy TAURON Breakthrough i American Docs

Festiwale i nagrody Filmy

EnergaCAMERIMAGE ogłasza kolejne tytuły Konkursu Głównego

Filmy

Kingsley Ben-Adir i Archie Madekwe zagrają braci. Dramat

Filmy

Jesse i Céline powrócą? Linklater o szansach na kontynuację

Filmy

Skeet Ulrich z "Krzyku" w horroro-komedii o pokoleniu X. Taki "Krzyk" po latach

1 komentarz
Filmy

Yorgos Lanthimos znowu robi sobie przerwę od robienia filmów

Seriale

Seks za młodu zamieni cię w potwora. O tym opowie serial Netflixa

3 komentarze