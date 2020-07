"Atomic Blonde 2" powstanie dla platformy Netflix

W rozmowie z magazynem Total Film Charlize Theron ujawniła, że kontynuacja szpiegowskiego filmu akcji " Atomic Blonde " powstanie dla platformy streamingowej Netflix.(szef produkcji filmowej w Netfliksie)- przyznała aktorka.W jakim kierunku może pójść fabuła sequela? -powiedziała Theron Tytułowa bohaterka " Atomic Blonde " to agentka Lorraine Broughton, klejnot koronny tajnych służb Jej Królewskiej Mości. Jest inteligentna, zmysłowa i dzika. Nie cofnie się przed niczym, by wykonać zadanie i pozostać przy życiu. Bohaterka zostaje wysłana na misję niemożliwą do Berlina. Ma wydobyć bezcenne akta z pogrążonego w chaosie miasta. Z pomocą Davida Percivala, zawiadowcy stacji kolejowej, lawiruje tocząc najniebezpieczniejszą szpiegowską rozgrywkę.Film trafił do kin w 2017 roku, zarabiając blisko 100 milionów dolarów przy 30-milionowym budżecie. Prócz tytułowej kreacji Theron krytycy chwalili fenomenalnie zrealizowane sceny akcji. Poniżej mała ich próbka: Theron możemy aktualnie zobaczyć w innej produkcji Netfliksa - ekranizacji komiksu " The Old Guard ". TUTAJ zobaczycie wywiady z gwiazdami widowiska.