"Autostopem przez galaktykę" w drodze na mały ekran

Serwis streamingowy Hulu przygotowuje serial oparty na kultowym cyklu powieści science fictionautorstwa Douglasa Adamsa Bohaterem oryginału jest Arthur Dent. Dowiaduje się on, że Ziemia ma zostać zniszczona, ponieważ leży na trasie budowy kosmicznej autostrady. Jakby tego było mało, najlepszy przyjaciel Arthura, Ford Prefect, okazuje się kosmitą, który zbiera materiały do nowej edycji bestsellerowego przewodnika po galaktyce. W ostatniej chwili mężczyźni łapią stopa na statek Vogonów, niedocenianych poetów. To dopiero początek niesamowitej podróży, podczas której zostaną rozwiązane największe tajemnice Wszechświata.Autorami show są Carlton Cuse ) i Jason Fuchs ).Przypomnijmy, żezostało już raz zekranizowane w formie. Główne role zagrali w nim Martin Freeman