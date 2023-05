Czy plan "Zagubionych" był toksycznym środowiskiem? Scenarzyści i aktorzy oskarżają showrunnerów

Scenarzyści "Zagubionych" krytykują showrunnerów serialu

Harold Perrineau stracił rolę w "Zagubionych" przez rasizm?

Damon Lindelof i Carlton Cuse odpowiadają na zarzuty scenarzystów i aktorów z "Zagubionych"

Z opublikowanych na portalu Vanity Fair fragmentów książki wyłania się bardzo niepokojący obraz. Osoby pracujące nad, z którymi rozmawiała, mówią o toksycznym środowisku, w którym nękanie i nietaktowne komentarze dotyczące osób o mieszanym pochodzeniu etnicznym były na porządku dziennym.– powiedziała, która pracowała przy trzecim sezonie.Scenarzystka wspomina także, że do jedynej scenarzystki o pochodzeniu azjatyckim praktycznie nigdy nie zwracano się po imieniu, zamiast którego używano określenia "Koreanka". Powszechną wesołość wzbudziło także zwolnienie aktora, któremiał podsumować słowami:tak opisała sytuację:nie była jedyną scenarzystką, która skrytykowała showrunnerów.powiedział, że po drugim sezonie zdecydował się odejść właśnie ze względu na toksyczne środowisko. Opisał pokój scenarzystów jako "drapieżny ekosystem z własną mięsożerną megafauną".tak wspomina pracę nad serialem:Scenarzystka wspomina, że od pewnego momentu trzymała w szufladzie biurka eyeliner.– wyjaśniła.spotkali się z krytyką także ze strony występujących w serialu aktorów., czyli ekranowy Michael Dawson, miał poczucie, że postacie niebiałe traktowane są tokenistycznie, a scenarzysci skupiają się na białych bohaterach.– stwierdził.miał podzielić się swoimi spostrzeżeniami z producentami. Dowiedział się wówczas, że scenariusz jest pisany w taki sposób, aby odpowiadał preferencjom publiczności, która utożsamia się z Locke'em, Jackiem i Kate. Kiedy w jednym z odcinków syn jego bohatera został uprowadzony, a jedyną reakcją na sytuację miała być rozmowa, w której jego ojciec wyraża zaniepokojenie o los chłopaka, aktor zwrócił się do– powiedziałEfekt, jaki przyniosła rozmowa, był jednak zupełnie inny od zamierzonego.dowiedział się, że jego bohater nie wróci w trzecim sezonie.– podsumował., który pełnił obowiązki showrunnera, udzieliłdwóch obszernych wywiadów, w których miał okazję odnieść się do zarzutów. W jednym z nich powiedział:– powiedział.Showrunner nie przypomina sobie swoich komentarzy dotyczących zwolnienia. Przyznał jednak, że aktor miał rację, zgłaszając uwagi odnośnie do wątku swojego bohatera.twierdzi jednak, że oskarżenia ze strony zespołu scenarzystów były dla niego szokiem.– powiedział.W związku z dużą liczbą negatywnych komentarzywydał własne oświadczenie.– napisał.