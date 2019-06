"Baldur's Gate III" oficjalnie! Zobacz pierwszy zwiastun

3 2 1

Podczas konferencji Google Stadia, na której amerykańska firma ujawniła trochę więcej szczegółów na temat samej usługi, zaprezentowano również gry, w której będziemy mogli na Stadii zagrać. Największym hitem z całego wydarzenia była bez wątpienia zapowiedź, które w przyszłym roku trafi jednocześnie na Stadię oraz PC (Steam i GOG). Za produkcję odpowiedzialne jest belgijskie Larian Studios, twórcy serii, a jedyne co na tę chwilę zaprezentowano to teaser CGI, który możecie zobaczyć poniżej.Jaki to będzie rodzaj gry? Jak będzie wyglądała? Czy ukaże się też na konsole? Czy zostanie przetłumaczona na język polski? Czy w dubbingu usłyszymy Piotra Fronczewskiego i jego legendarne "przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę"? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących miesiącach.