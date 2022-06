"Belfast" Kennetha Branagha już na Blu-ray i DVD

Dodatki specjalne w wydaniach BLU-RAY™ i DVD:

Nowy i zarazem najbardziej osobisty film Kennetha Branagha (" Morderstwo w Orient Expressie ", " Śmierć na Nilu ") to opowieść o burzliwym okresie w historii tytułowego Belfastu i konsekwencjach, które dla życia dorastającego chłopca i jego rodziny może nieść konflikt zbrojny, rozgrywający się tuż za oknem. Film doceniony przez krytyków i nominowany do Oscarów w aż 7 kategoriach, oraz wyróżniony Oscarem i Złotym Globem za najlepszy scenariusz oryginalny ukaże się 29 czerwca na Blu-ray i DVD.Podczas gdy cały świat świętuje lądowanie misji Apollo 11 na Księżycu, Belfast zamienia się w sierpniu 1969 roku w strefę wojny między dwiema frakcjami o kwestię przynależności Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii. W ogniu szaleńczych walk na ulicach, życie chłopca i jego robotniczej rodziny musi ulec zmianie. Podczas gdy spokojne do tej pory miasto zamienia się w pole walki, wewnątrz rodzinnego domu rozpoczynają się starania o zachowanie resztek normalności. Historia opowiedziana jest z perspektywy trzypokoleniowej protestanckiej rodziny wynajmującej dom na jednym z miejskich osiedli. Szczególnie mocno widzimy świat oczami wyobraźni dziewięcioletniego Buddy’ego, który nie bardzo wie z jakiego powodu jego sąsiedzi z dnia na dzień zamienili się w krzyczący tłum podpalający okoliczne domy. Chłopak rozumie, że jest świadkiem bardzo ważnych wydarzeń, które wpłyną na jego przyszłe życie. Próbuje odnaleźć odwagę do przetrwania tych niepokojów w wewnętrznej sile matki, pozytywnym nastawieniu ojca i życiowych lekcjach zasłyszanych od dziadków. Belfast " to film zrodzony z życiowego doświadczenia reżysera Kennetha Branagha. Jak sam przyznaje: to najbardziej osobisty film, jaki kiedykolwiek stworzyłem. Jest o miejscach i ludziach, których kocham. Historyczne wydarzenia są więc przekształcone przez wyobraźnię dziewięcioletniego chłopca, który nawet dorastając w trudnych czasach pozostaje zupełnie normalnym dzieckiem. Zwyczajne dzieciństwo to też coś, co z całych sił stara się mu zapewnić cała rodzina, świadoma sytuacji, w jakiej się znaleźli. Widzimy rodziców, którzy mierzą się z trudami zwykłego życia, i widzimy dziadków odnajdujących humor w codzienności. To koniec końców jeden z najprawdziwszych obrazów rodziny, jakie zobaczyć mogliśmy w kinie w ciągu ostatnich lat. Nawet pomimo niecodziennych trudów życia, jest tutaj miejsce na śmiech, muzykę, taniec – najzwyklejszą radość bycia.Do pracy nad filmem zaproszonych zostało wielu stałych współpracowników Branagha , wśród których znaleźli się między innymi Jim Clay odpowiadający za scenografię, operator Haris Zambarloukos , kostiumografka Charlotte Walker czy montażystka Úna Ní Dhonghaíle . Muzykę do filmu napisał legendarny muzyk pochodzący z Belfastu, Van Morrison , zaś w kluczowe role wcielili się między innymi Caitríona Balfe Ciarán Hinds , laureatka Oscara Judi Dench czy debiutujący w wielkim stylu dziesięcioletni Jude Hill Mówiąc o swoim podejściu do tej historii, Branagh odwołuje się do sposobu w jaki o swoim filmie " Ból i blask " opowiadał Pedro Almodóvar Wydarzenia w filmie nie są więc opowieścią wierną historii, ale przedstawione zostają jako rzeczywistość przekształcona przez wyobraźnię chłopca, formowaną w dużej mierze przez filmy i telewizję, które go fascynują. Uwielbia westerny, a Belfast ma w sobie coś z miasta z westernów. Filmy, które ogląda Buddy mają mocno zarysowane dobre postacie i złe postacie. To filmy o walce dobra ze złem i to samo dostrzega w swojej codzienności. Nie jest to więc wersja zdarzeń, która naprawdę się komuś przydarzyła. Przez pryzmat czasu trudno mi w ogóle powiedzieć, czy to, co widzi Buddy jest tym, co naprawdę widziałem ja. Ale jest w tym wszystkim rodzaj poetyckiej prawdy, która może wypływać tylko z autentycznych przedstawień – podsumowuje reżyser. Belfast " zadebiutował w polskich kinach 29 lutego. Został wyróżniony Oscarem i Złotym Globem za najlepszy scenariusz oryginalny. Na Blu-ray i DVD ukazał się 29 czerwca.Więcej informacji o premierach DVD i Blu-ray na profilu: