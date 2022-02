"Belfast", "Matki równoległe", "Uncharted". Czy warto iść do kina na te filmy?

Movie się: "Belfast", "Matki równoległe", "Uncharted"

"Belfast"

"Matki równoległe"

"Uncharted"

W najnowszym odcinku "Movie się" oceniamy nominowany do Oscarów Belfast ", " Matki równoległe " z nagrodzoną w Wenecji Penélope Cruz oraz growe widowisko z Tomem Hollandem w roli głównej " Uncharted ". Czy warto wybrać się na nie do kina doradzają Julia Taczanowska, Łukasz Muszyński i Michał Walkiewicz.Podczas gdy cały świat świętuje lądowanie misji Apollo 11 na Księżycu, Belfast zamienia się w sierpniu 1969 roku w strefę wojny między dwiema frakcjami o kwestię przynależności Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii. Obserwujemy wydarzenia z perspektywy trzypokoleniowej protestanckiej rodziny wynajmującej dom na jednym z miejskich osiedli, a zwłaszcza przez pryzmat wyobraźni dziewięcioletniego Buddy'ego, który nie bardzo wie, z jakiego powodu jego sąsiedzi z dnia na dzień zamienili się w krzyczący tłum podpalający okoliczne domy. Chłopak rozumie, że jest świadkiem bardzo ważnych wydarzeń, które wpłyną na jego przyszłe życie, ale nie potrafi przejąć się nimi tak mocno, jak brakiem zainteresowania ze strony szkolnej koleżanki. Nie wspominając już nawet o fakcie, że jego rodzice zdają się na poważnie rozważać wyprowadzkę do Anglii albo hen daleko za ocean. Buddy próbuje odnaleźć odwagę do przetrwania tych niepokojów w wewnętrznej sile matki, pozytywnym nastawieniu ojca i życiowych lekcjach zasłyszanych od dziadków.Bohaterki filmu, Janis i Ana, spotykają się na oddziale położniczym. Ta pierwsza jest dojrzałą kobietą, ta druga ledwie przestała być nastolatką. Obie są singielkami, obie czeka samodzielne macierzyństwo. Janis wie, że sobie poradzi, Ana jest pełna obaw. Wydaje się, że ich ścieżki ledwie się przetną, tymczasem więź, która je połączy, okaże się mocna jak pępowina.Bystry złodziej Nathan Drake zostaje zwerbowany przez doświadczonego poszukiwacza skarbów Victora "Sully" Sullivana, aby odzyskać fortunę utraconą przez Ferdynanda Magellana 500 lat temu.