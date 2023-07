Potworzyca Emma Stone później w kinach. Przez strajk

Bez gwiazd nie ma premiery. Dlaczego przesunięto premierę "Biednych istot"

Zwiastun filmu "Biedne istoty"

Powód przełożenia premiery dystrybucyjnej jest oczywisty.Disney nie wyobraża sobie jednak, by Emma Stone Willem Dafoe nie udzielali wywiadów i nie pojawiali się na czerwonym dywanie.Sytuacjępogorszył również sam szef Disneya Bob Iger. Zaskoczył on bowiem niedawno ostrą wypowiedzą, w której zaatakował strajkujących aktorów i scenarzystów o to, że chcą doprowadzić do upadku branże filmową swoimi nierealistycznymi żądaniami. Wypowiedź ta pojawiła się tuż po tym, jak zarząd przedłużył wielomilionową umowę z Igerem.Co jednak ciekawe, na razie. Należy się jednak spodziewać, że na światowej premierze na Lido pojawi się wyłącznie reżyser.